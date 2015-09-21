ابراز نگرانی شهردار قم از وضعیت پروژه شهدای ۱۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه وضعیت پروژه شهدای ۱۵ خرداد راضی‌کننده نیست، ابراز داشت: از شورای محترم تقاضا می‌کنم به این پروژه توجه بیشتری داشته باشند چرا که ما نگران هستیم که نتوانیم آن را در زمان وعده داده شده تحویل دهیم در صورتی که پتانسیل اینکه تحویل شود دارد.

وی افزود: ذات پیمانکاری که کار می‌کند دست و پای ما را بسته است و با تمام فعالیت‌هایی که شده پروژه به حالت خوبی ندارد.

پیمانکار این پروژه بنیاد تعاون ارتش است که مسئولیت آن را عباس محتاج استانداری اسبق قم به عهده دارد.

شهردار قم معتقد است احتمال اینکه لزوم خلع ید پیمانکار در این پروژه وجود داشته باشد زیاد است و شورا باید در این زمینه شهرداری را همراهی کند تا راهی پیدا شود.

وی افزود: این پروژه می‌تواند قبل از بهمن به بهره‌برداری برسد اما شرایط طوری است که مطمئن نیستیم کار انجام شود.

سقائیان‌نژاد ابراز داشت: مدیر پروژه دغدغه دارد اما دست و پایش بسته است چرا که پول تزریق نمی‌شود و افرادی که به کار گرفته می‌شود افرادی نیستند که بتوانند کار را به خوبی پیش ببریم.

محسن عابدینی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر قم هم ضمن تأیید سخنان شهردار قم گفت: قراردادی با قرارگاه قائم منقعد شد که از اول اطلاع داشتیم که توان اجرای آن را ندارد.

وی با اشاره به مشکلات مالی این قرارگاه افزود: غیر از مشکلات مالی مسئله بروکراسی هم این قرارگاه را به ضعف کشانده است. اختیاراتی که قرارگاه خاتم دارد قرارگاه قائم ندارد و ساختار خشک اداری دارد که در چنین پروژه‌هایی نمی‌تواند چابک عمل کند.