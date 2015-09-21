به گزارش خبرنگارمهر، آیین پاسداشت شهدای برائت از مشرکین بیت الله الحرام باعنوان «همایش برائت از آل سعود صهیونی» همزمان باسالروز شهادت مظلومانه زائران خانه خدا، در سال ۶۶ در فرهنگسرای امام (ره) با حضورخانواده معظم شهدای مکه و حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی، عضو مجلس خبرگان و حسین اسماعیلی، دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش و تنی چند از نمایندگان و مقامات کشوری و لشگری، غروب روز گذشته یکشنبه ۲۹ شهریورماه برگزار شد.

قمی در این مراسم گفت: شهدای حج خونین، ۵ ویژگی منحصر به فرد دارند. ممکن است در بعضی ویژگی ها با دیگر شهدا مشترک باشند اما جمع این ۵ خصوصیت فقط در این شهدا نهفته است. ویژگی اول شهدای مکه این است که آنان در مکان امن یعنی در کنار بیت الله الحرام به قتل رسیدند. مکانی که حتی نمی شود در آن حیوانی را کشت یا درختی را برید و یا جنایتکاری را در آنجا مجازات کرد.

وی افزود: دومین ویژگی آنان این است که آنها در ماه حرام به شهادت رسیدند. اگر باز در ماه ذی الحجه نبود انسان اینقدر گداخته نمی شد. در روز ۶ ذی الحجه در اوج ماه حرام و در روز عید قربان این شهیدان به شهادت رسیدند. سوم اینکه این شهیدان در حالی که به خانه خدا به میهمانی رفته بودند به شهادت رسیدند. اگر برای تجارت یا سیاحت رفته بودند باز مسئله تفاوت می کرد.

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: ویژگی چهارم این شهیدان این است که آنها مظلومانه به شهادت رسیدند. یعنی اگر جنگ بود و دو گروه با هم می جنگیدند فرق می کرد. آنها در حالی به شهادت رسیدند که هیچ سلاح دفاعی از خود نداشتند و به صورت یک طرفه مورد هجمه قرار گرفتند. از همه طرف محاصره شده بودند و شرطه ها دستور داده بودند در هیچ مکانی بر روی حجاج باز نشود. در یک جمله ۱۴ قرن مظلومیت اهل بیت(ع) در آن ۴ ساعت حج خونین تجسم پیدا کرد.

قمی اظهار داشت: پنجم اینکه این حجاج به دست اسرائیل و امریکا کشته نشدند بلکه به دست عربستانی ها که خود را خادم حرمین شرفین می نامند به شهادت رسیدند. امام(ره) فرمود اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمی توانیم بگذریم. اینها به آل الله خیات کردند و نگذارید این روز فراموش شود. مقام معظم رهبری نیز فرمود زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا ارزشش کمتر از خود شهادت نیست.

وی افزود: بی لیاقتی آل سعود در برقراری امنیت حجاج چه در واقعه ریزش تونل، یا یک روز در ساختمان منا یا یک روز هم در کنار خانه خدا با کشتار حجاجی که مشغول به برائت از مشرکین بودند و امروز هم با افتادن دکل و... خود را نشان داده است. شهادت حجاج ما را در آشکار ساختن چهره پلید آل سعود به جهان کمک کرد و چه ارجی بالاتر از اینکه در خانه خدا به شهادت برسیم؟

در ابتدای این مراسم حسین اسماعیلی دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش گفت: حادثه مشکوک افتادن جرثقیل بر روی زائران، حادثه بسیار دردناکی است که امسال در حج رخ داد. گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و از خود گذشتگی راه درمان و علاج بیماری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. احیای آرمانهای انقلاب و فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت، و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کلید موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی و دوام و بقای آن است.