به گزارش خبرنگار مهر، بهمن فتح زاده صبح دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ۵۵ برنامه مختلف به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه های مختلف و در شهرها و بخش های مختلف شهرستان اسکو برگزار می شود.

وی سپس ادامه داد: برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در اسکو و ایلخچی، برگزاری نشست های روشنگری، برگزاری یادواره های شهدا، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در شهرهای اسکو، ایلخچی و سهند، تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و خانواده شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه فرهنگی از جمله برنامه های است که طی هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان برگزار می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه اسکو با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان اسکو افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی برای مرور از خودگذشتگی دلیرمردان دفاع مقدس و گسترش روحیه ایثار در بین مردم است.

وی سپس با تاکید بر اینکه باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد، ادامه داد: البته نباید دفاع مقدس را فقط در یک هفته خلاصه کرد.

فتح زاده با بیان اینکه باید برای نهادینه کردن فرهنگ دفاع مقدس در بقیه روزهای سال نیز تلاش کنیم و برنامه داشته باشیم، اظهار داشت: باید در کشور بتوانیم الگوی مناسبی را به جوانان معرفی کنیم چراکه جنگ ما با دنیای استکبار امروز در جبهه دیگری به عنوان جبهه فرهنگی و اقتصادی ادامه دارد و شایسته است رسانه های داخلی ارزش های ناب دفاع مقدس را در مقابل تبلیغات مسموم رسانه های خارجی بیش از پیش پررنگ جلوه دهند.