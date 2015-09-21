اسکان فرهنگیان در زنجان ۱۰ درصد رشد داشت

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای اسکان فرهنگیان در تابستان، ۸۰ آموزشگاه و ۸۲۰ اتاق در استان زنجان پیش‌بینی‌شده بود.

وی اظهار داشت: از اول تیرماه سال جاری تا ۲۶ شهریورماه ۱۰ هزار و ۳۳۰ خانوار معادل ۵۱ هزار و ۵۰ نفر و ۷۷ هزار و ۴۷۷ نفر روز در محل‌های اسکان فرهنگیان استان زنجان اقامت کرده‌اند که اسکان فرهنگیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش‌وپرورش استان زنجان به خدمات ارائه‌شده به فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در این راستا خدمات در دو درجه ویژه و الف بود که در درجه الف تختخواب نبود، ولی در درجه ویژه تختخواب وجود داشت.

خاتمی گفت: مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک‌کننده، یخچال و تلویزیون بوده و حمام و آشپزخانه در دو درجه به‌صورت مشترک بود.

وی تأکید کرد: در تابستان امسال ثبت‌نام اینترنتی انجام نگرفت.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش‌وپرورش استان زنجان، گفت: این ۸۰ مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات باکیفیت، مسافران از محل‌های اسکان فرهنگیان رضایت دارند و زنجان در اسکان فرهنگیان در کشور رتبه برتر کشوری را دارد.