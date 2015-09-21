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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

در تابستان سال جاری؛

اسکان فرهنگیان در زنجان ۱۰ درصد رشد داشت

اسکان فرهنگیان در زنجان ۱۰ درصد رشد داشت

زنجان -رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: اسکان فرهنگیان در تابستان سال جاری در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

فضایل خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای اسکان فرهنگیان در تابستان، ۸۰ آموزشگاه و ۸۲۰ اتاق در استان زنجان پیش‌بینی‌شده بود

وی اظهار داشت: از اول تیرماه سال جاری تا ۲۶ شهریورماه ۱۰ هزار و ۳۳۰ خانوار معادل ۵۱ هزار و ۵۰ نفر و ۷۷ هزار و ۴۷۷ نفر روز در محل‌های اسکان فرهنگیان استان زنجان اقامت کرده‌اند که اسکان فرهنگیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد دارد. 

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش‌وپرورش استان زنجان به خدمات ارائه‌شده به فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در این راستا خدمات در دو درجه ویژه و الف بود که در درجه الف تختخواب نبود، ولی در درجه ویژه تختخواب وجود داشت.

خاتمی گفت: مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک‌کننده، یخچال و تلویزیون بوده و حمام و آشپزخانه در دو درجه به‌صورت مشترک بود. 

وی تأکید کرد: در تابستان امسال ثبت‌نام اینترنتی انجام نگرفت.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش‌وپرورش استان زنجان، گفت: این ۸۰ مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل بود. 

وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات باکیفیت، مسافران از محل‌های اسکان فرهنگیان رضایت دارند و زنجان در اسکان فرهنگیان در کشور رتبه برتر کشوری را دارد.

کد مطلب 2920692

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