ایجاد شبکه ارتباطی بین دانش آموزان ایرانی و ایتالیایی

به گزارش خبرنگار مهر دیدار دو جانبه وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات کشور ایتالیا صبح امروز انجام گرفت و تفاهم نامه ای بین این دو وزارتخانه منعقد شد.

استفانی جانینی وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات کشور ایتالیا در این دیدار بیان کرد: مشابهت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بین کشور ایران و ایتالیا و همچنین فضای به وجود آمده پس از توافقات وین موجب شده تا ارتباط بهتر و بیشتری بین کشور ایران و ایتالیا صورت گیرد.

وی افزود: سیر تکامل از دوره باستان تا تجدد را دنبال کردم و می دانم که مشابهت های فرهنگی و تمدنی زیادی با ایران داریم. تنها تفاوت نظام آموزشی ایتالیا با ایران این است که وزرات آموزش و پرورش با وزارت علوم جدا است.

وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات کشور ایتالیا با بیان اینکه در حال حاضر ۹ میلیون دانش آموز در ایتالیا تحصیل می کنند گفت: ۸ درصد دانش آموزان خارجی هستند و ۸ هزار آموزشگاه در کشور داریم.

وی با اشاره به اعمال اصلاحات در نظام آموزشی ایتالیا تصریح کرد: ارتقای کیفیت و ایجاد استقلال آموزشی که از اهداف کشور ایران نیز است دنبال می کنیم.

جانینی ادامه داد: در ایتالیا قانونی مبنی بر ارزیابی و ارتقای سطح آموزشی تصویب شده است و برنامه بهبود ارتقای فعالیت های معلمان را نیز در دستور کار داریم. البته ما مثل کشور ایران دانشگاه تربیت معلم و شهید رجایی نداریم اما امیدواریم انعقاد این تفاهم نامه راهگشای اجرای برنامه ها باشد.

وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات کشور ایتالیا تاکید کرد: یکی از معضلات کشور ایتالیا بیکاری فارغ التحصیلان است که باید سطح کیفیت را بالا ببریم تا بیشتر جذب بازار کار شود.

وی یادآور شد: یکی دیگر از برنامه های ما برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و ایتالیا بهبود شناخت در آموزش و پرورش است تا سطح آموزش بزرگسالان را بالا ببریم.

جانینی با اشاره به نوآوری فناوری در زمینه آموزش و پرورش بیان کرد: ما در زمینه نوآوری و فناوری دیجیتالی باید فعال باشیم تا آموزش برای معلمان تسهیل یابد و دانش آموزان از سطح آموزش بالاتری بهره مند شوند.

وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات کشور ایتالیا به وزیر آموزش و پرورش کشورمان پیشنهاد داد: شبکه ارتباطی را بین دانش آموزان به ویژه در مقطع متوسطه ایجاد کنیم تا ارتباط بین دانش آموزان کشور ایران و ایتالیا به وجود آید تا از میراث فرهنگی و تمدن یکدیگر خبر داشته باشند.

وی ادامه داد: باید به پایه ابتدایی توجه زیادی شود و آموزش و یادگیری دانش آموزان در این پایه اهمیت دارد بنده بازدیدی از مدرسه ایتالیایی تهران در آغاز سال تحصیلی داشتم و متوجه شدم نقطه اشتراک زیادی داریم.