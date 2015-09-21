مدعیان دموکراسی عامل تنش در دنیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ۱۳۹۴) مصاحبه ای با دکتر ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف (رئیس مرکز دفاع از حقوق بومی و آزادی بیان و سردبیر روزنامه دیرلر) ترتیب داده است، متن مصاحبه بدین شرح است:

*با توجه به شعار امسال مجمع عمومی سازمان ملل در راستای روز جهانی صلح (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴) که «همکاری برای صلح-کرامت برای همه» است، به نظر شما برای تحقق این حق چه راهکارهایی وجود دارد؟

اول از همه اجازه بدهید به این مسئله اشاره کنم که شعار مجمع عمومی سازمان ملل زمانی محقق خواهد شد که قدرتهای بزرگ دنیا در حقیقت آنهایی که خط سیاسی سازمان ملل را تعیین می کنند مفهوم عدالت را درک کرده و بپذیرند. متأسفانه ما خلاف این را می بینیم. امروزه ما شاهدیم که کشورهای دنیا به سمت شعار «هر که قویتر است بر حق است» رهبری می شوند. شکی نیست که کشورهایی که در حال ترویج ارزشهای دموکراتیک هستند در واقع مروج تنش در دنیا بوده و هستند. در این راستا، نکته حائز اهمیت این است که کشورهایی که به کشورهای هژمونیک ارتباطی ندارند مجبورند که برای خلق دنیایی نو در جغرافیایی جدید فعالیت کنند.

مطمئناً ما نباید توقع داشته باشیم که عدالت در دنیا قبل از ظهور امام زمان (عج) برقرار گردد. اما باید انتظار این روز باشکوه و باعظمت را بکشیم. در این مورد بسیار مهم است که یک مکانیزم بین المللی برای ایجاد این هژمونی ایجاد کنیم تا در مقابل تجاوزات بایستد. ضروری است که باید یک شفافیت عظیم و واقعی برای مبارزه با تبغیض و نژاد پرستی و برخوردهای دوگانه غرب ایجاد کرده و همچنین لازم است که یک هژمونی جدید در ادبیات روابط بین الملل بدون در نظر گرفتن کوچکی و بزرگی به وجود آوریم.

*با توجه به اهداف و اقدامات مجمع جهانی صلح اسلامی در زمینه برقراری صلح عادلانه در جهان، پیشنهاد شما برای استمرار و نهادینه شدن صلح عادلانه در جهان چیست؟

مجمع جهانی صلح اسلامی یک مأموریت و فعالیت خاص و مهم دارد. گفتمان ها، سازمانها و ابتکار فعالیت های خاص و مهم باعث ایجاد یک جایگاه بین المللی جدید شده است. من فکر می کنم که مجمع جهانی صلح اسلامی می تواند روابط حسنه و همکاری های بیشتری را باساختارها و ایدئولوژیهای متفاوت ایجاد نماید. از این سو امکانات ارتباطی میان مراکز مختلف تحلیلی و گفتمانی می تواند جهانی شده و این مشارکت عاملی است برای نهادینه کردن صلح عادلانه در جهان.

*به نظر شما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و جهان از جمله داعش، حمله عربستان سعودی در یمن و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برای ایجاد جهانی مملو از صلح و امنیت در سطح بین المللی چه الزاماتی وجود دارد؟

خلق جهانی با امنیت کامل درحال حاضر واقعی به نظر نمی رسد و امکانپذیر نیست. تا منافع شخصی، تضاد و تناقض در منافع وجود دارد، طرفین درگیر تلاش خواهند که مسائل را به نفع خودشان حل کنند. کشورها باید قدم موثری را برای ایجاد یک امنیت ساختاری که تحت تاثیر نیروهای هژمونیک نباشد بردارند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که پشت پرده جنایات رژیم صهیونیستی، سازمانهای تروریستی مانند القاعده و داعش و همچنین تجاوزات رژیم آل سعود بر علیه بحرین و یمن نیروهایی با ساختار غربی مانند ناتو وجود دارد و بر طبق آن تاثیر بیشتر زمانی است که کشورهای جهان برای محدود کردن این نیروهای هژمونیک قدرتمند شوند و از قوانین بین المللی تبعیت کنند این موفقیت باعث استقرار صلح و عدالت در جهان خواهد شد.