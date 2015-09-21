به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، رضا حسنلو زنجان افزود: امسال برای بیست و یكمین سال جشن عاطفه‌ها روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه برگزار شد.



وی با اشاره به اینكه امسال بیش از یك هزار پایگاه جشن عاطفه‌ها در استان زنجان دایر شده بود ادامه داد: جشن عاطفه‌ها با همکاری سازمان صدا و سیما، پایگاه‌های بسیج و آموزش و پرورش با محوریت سازمان دانش‌آموزی و مساعدت انجمن اولیاء و مربیان برگزار شد.



معاون توسعه مشاركت‌های مردمی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینكه امسال در ۲۰ مرکز نیکوکاری نیز پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها دایر شده بود، افزود: همچنین شماره حساب ۰۱۰۸۶۴۰۴۲۶۰۰۷ نیز نزد بانک ملی برای واریز وجوهات نقدی اختصاص یافته است و هم اكنون نیز همشهریان می‌توانند، برای واریز كمك‌های نقدی خود به این شماره حساب اقدام كنند.



وی با اشاره به اینكه امسال بیش از ۲ هزار نیرو در جشن عاطفه‌ها فعالیت داشتند، تصریح كرد: این جشن به منظور ترویج فرهنگ نوع دوستی در جامعه و كمك به دانش‌آموزان نیازمند اجرایی شد.



این مسئول با اشاره به اینكه امسال ۵ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال كمك مردمی در جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری شد، اضافه كرد: از این مبلغ یك میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال به صورت نقدی و ۳ میلیارد و ۸۹۳ میلیون ریال نیز به صورت غیرنقدی جمع‌آوری شد.



معاون توسعه مشاركت‌های مردمی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با ارائه گزارش تفكیكی از میزان كمك‌های جمع‌آوری شده در جشن عاطفه‌ها بیان كرد: از مجموع كمك‌های جمع‌آوری شده یك میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال مربوط به شهرستان خدابنده است.



حسنلو با بیان اینكه در این جشن یك میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال كمك در زنجان جمع‌آوری شد، تصریح كرد: همچنین در شهرستان ابهر نیز ۷۱۷ میلیون ریال به جشن عاطفه‌ها مساعدت شد.



وی با اشاره به اینكه در شهرستان طارم نیز ۶۲۶ میلیون ریال كمك مردمی در جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری شد، اضافه كرد: میزان مساعدت مردم خرم‌دره در این جشن ۲۷۶ میلیون ریال برآورد شده است.



معاون توسعه مشاركت‌های مردمی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان در ادامه میزان كمك‌های مردمی جشن عاطفه‌ها در شهرستان ماهنشان را ۱۸۴ میلیون ریال اعلام كرد و گفت: همچنین میزان كمك‌های مردمی در شهرستان ایجرود و سلطانیه نیز به ترتیب ۱۲۰ میلیون ریال و ۹۷ میلیون ریال بود.



حسنلو با بیان اینكه در هشتم مهر ماه سال جاری نیز مراسم جشن عاطفه‌ها در مدارس استان برگزار خواهد شد، تصریح كرد: این جشن به منظور استفاده از ظرفیت مدارس و همچنین ترویج انفاق و كمك به هم‌نوع در بین دانش‌آموزان اجرایی می‌شود.