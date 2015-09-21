فراز و فرود نرخ دولتی ارزها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز دوشنبه اعلام کرد که براین اساس، نرخ بانکی ۲۲ ارز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۱۲ واحد پولی افزایش داد و نرخ ۵ ارز نیز تغییری نکرد. بر این اساس نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت ۲۹,۹۵۴ ریال، پوند انگلیس با ۴۷ ریال رشد ۴۶,۵۳۰ ریال و یورو با ۸ریال افزایش ۳۳,۸۶۴ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰,۹۳۴ ریال، کرون سوئد ۳,۶۳۲ ریال، کرون نروژ ۳,۶۶۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۳۹ ریال، روپیه هند ۴۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۵۶ ریال، دینار کویت ۹۹,۴۱۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۷۰۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۰۰۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۵ریال، ریال عمان ۷۷,۷۹۲ ریال، دلار کانادا ۲۲,۶۶۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۴۶ ریال، لیر ترکیه ۹,۹۱۷ ریال، روبل روسیه ۴۵۱ ریال، ریال قطر ۸,۲۱۶ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۶۰۲ ریال، لیر سوریه ۱۵۹ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۴۸۳ ریال، ریال سعودی ۷,۹۸۶ ریال، دینار بحرین ۷۹,۳۷۰ ریال و دلار سنگاپور ۲۱,۳۲۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ده روپیه سریلانکا ۲,۱۰۹ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۴۶۷ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۵۴ ریال، دینار لیبی ۲۱,۹۱۶ ریال، یوان چین ۴,۷۰۸ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳,۸۷۲ ریال، رینگیت مالزی ۷,۰۷۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۵۴۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰,۷۳۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۳۴۸ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۷۱۳ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۶۷۴ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۱۸ ریال است.