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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

پژمان‌فر در گفتگو با مهر:

دولت اجازه عبور سازمان‌های بین‌المللی از خطوط قرمز ایران را ندهد

دولت اجازه عبور سازمان‌های بین‌المللی از خطوط قرمز ایران را ندهد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:از مسئولان انتظار داریم که برای رد ادعاهای غرب در خصوص فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران در راستای راستی‌آزمایی اجازه عبور سازمان‌های بین‌المللی از خطوط قرمز ایران را ندهند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، گفت: سازمان‌های بین‌المللی و آژانس به خوبی مطمئن هستند که ایران هیچ نوع کار نظامی و هسته‌ای برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی انجام نداده و نمی‌دهد.

نماینده مردم مشهد گفت: غرب و سازمان‌های بین‌المللی گام به گام به دنبال این هستند که مدل مدیریتی و کدخدایی خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند.

وی تاکید کرد: ما از مسئولان خود انتظار داریم که برای رد ادعاهای غرب در خصوص فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران در راستای راستی‌آزمایی، اجازه عبور سازمان‌های بین‌المللی از خطوط قرمز ایران را ندهد.

پژمان‌فر تصریح کرد: مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و نظامی و بازرسی از مراکز نظامی به بهانه‌های واهی در واقع ابزاری برای جاسوسی و شیطنت است که مسئولان وزارت خارجه نباید اجازه این اقدامات را بدهند.

 

 

کد مطلب 2920732

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