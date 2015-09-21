حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، گفت: سازمان‌های بین‌المللی و آژانس به خوبی مطمئن هستند که ایران هیچ نوع کار نظامی و هسته‌ای برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی انجام نداده و نمی‌دهد.

نماینده مردم مشهد گفت: غرب و سازمان‌های بین‌المللی گام به گام به دنبال این هستند که مدل مدیریتی و کدخدایی خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند.

وی تاکید کرد: ما از مسئولان خود انتظار داریم که برای رد ادعاهای غرب در خصوص فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران در راستای راستی‌آزمایی، اجازه عبور سازمان‌های بین‌المللی از خطوط قرمز ایران را ندهد.

پژمان‌فر تصریح کرد: مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و نظامی و بازرسی از مراکز نظامی به بهانه‌های واهی در واقع ابزاری برای جاسوسی و شیطنت است که مسئولان وزارت خارجه نباید اجازه این اقدامات را بدهند.