۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹

از سوي مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي :

زمان و نحوه ثبت نام در آزمون بين المللي تافل اعلام شد

مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد: نخستين دوره آزمون تافل سال آينده 23 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، كليه علاقمندان به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال جاري درساعات اداري به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران، خيابان پاسداران، نبش بهستان ششم، پلاك 2 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن 22589868 تماس بگيرند.
