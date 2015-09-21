تصمیمات جدید درباره وام ازدواج/ پرداخت وام متقاضیان تا سال ۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اصغر میرمحمدصادقی با اعلام اینکه برخی بانک‌ها در سامانه تسهیلات ازدواج، متقاضیان دریافت وام از سال ۹۳ و قبل از آن در صف انتظار دارند، گفت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد تا ۱۰ مهر ۹۴ این افراد وام ازدواج را دریافت کنند.

وی افزود: در صورتی که این افراد تا ۱۰ مهر موفق به دریافت وام ازدواج نشدند می توانند از طریق مکاتبه با بخش اعتبارات و نظارت بانک مرکزی مراتب را اعلام و قطعا موضوع پیگیری می شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: انتظار ما این است که از اول دی ماه صرفا متقاضیان سال ۹۴ را که در حال حاضر هم در برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات این سال آغاز شده، هیچگونه متقاضی پیش از سال ۹۴ در سامانه وجود نداشته باشد.