به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری امیر سرتیپ گلفام، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح امروز برگزار شد.

در این نشست خبری، گلفام ضمن گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس عنوان کرد: برای یادکرد این ایام، باید نقش امام راحل را در آن بسیار پررنگ نشان داد. ایشان رهبری بودند که تصمیم های بزرگ و راهبردی زیادی را اتخاذ کردند، از جمله حفظ ارتش بعد از انقلاب و حتی حفظ ارتش و ایجاد رابطه خوب با آن در سال های قبل از پیروزی انقلاب. به طوری که می دانیم امام خمینی(ره) از سال ۴۲ با ارتش در ارتباط بوده و در مقابل آن ایستاد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب و قبل از دفاع مقدس سنگربان اول انقلاب بوده است، گفت: در ۱۸ ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی ۵۷۵ نفر از پرسنل ارتش برای حفظ انقلاب اسلامی شهید شدند.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی در همین زمینه تاکید کرد: اینکه عنوان کنیم ما در آغاز جنگ با یک غافلگیری مواجهه شدیم، صحیح نیست. درست است که ما دشمن ضعیفی نداشتیم، اما در مقابل حمله دشمن نیز طرح های پیش بینی شده متعددی را به اجرا درآوردیم که یک نمونه از آنها طرح حمله ۱۴۱ فروند هواپیمای ایرانی به عراق یکروز پس از تهاجمش به ایران بود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: روز چهارشنبه اول مهر ماه از ۶ عنوان کتاب تازه تالیف شده درباره تاریخ دفاع مقدس و اسناد جنگ رونمایی خواهیم کرد. این مراسم در موزه نظامی مجموعه سعدآباد برگزار خواهد شد که به همراه سایر موزه های نظامی کشور سیاستگذاری درباره آن به ارتش جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

کشفیات تازه از موزه نظامی سعدآباد

گلفام در همین زمینه افزود: در موزه نظامی سعدآباد با مجموعه غنی از ادوات نظامی تاریخی مواجه بودیم که مدت زیادی بود به روی آنها تحقیق می کردیم تا بتوانیم صاحبان اصلی آنها را شناسایی کنیم. در میان آثار موجود در مخزن این موزه به سه قبضه شمشیر برخوردیم که بررسی اسناد تاریخی مرتبط با آنها در دوره قاجار و پهلوی اول توسط اساتید تاریخ به ما نشان داد که یکی از این شمشیرها متعلق به مختار ثقفی است که به ایران هدیه شده و قرار است همزمان با مراسم چهارشنبه رونمایی کنیم. این مراسم روز چهارشنبه ۱۰ صبح در موزه نظامی سعدآباد برگزار می شود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی در ادامه در تشریح سایر برنامه های تدارک دیده شده از سوی سازمان متبوع خود برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس به برگزاری همایش فرماندهان شهید لشکر ۹۲ زره ای خوزستان اشاره کرد و گفت: این مراسم روز شنبه ۴ مهر ماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. همچنین در روز ۵ مهر ماه نیز در باغ موزه دفاع مقدس و از ساعت ۱۸ عصر همایش گرامیداشت خانواده شهدا و گرامیداشت عملیات ثامن الائمه که منجر به شکست حصر آبادان شد، برپا می شود.

گلفام در ادامه از اجرای مراسم نصب تندیس شهید اشراف در محل تپه نورالشهدا و رونمایی از پل شهید صفوی در محل تقاطع بزرگراه همت و آزادگان در روز ششم مهر ماه خبر داد و توضیح داد: در روز پایانی هفته دفاع مقدس مصادف با هفتم مهر ماه نیز همایش فرماندهان شهید در سانحه سقوط هواپیمای C۱۳۰ در شهرری- کهریزک برگزار خواهد شد و در همان روز نیز مراسمی به منظور نصب تندیس شهید فلاحی در سراه زعفرانیه تهران اجرا خواهد شد.