واژگونی تریلر ۲۵ تنی در جاده خاوران

سیدجلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت : وقوع حادثه واژگونی تریلرساعت ۲:۴۵ بامداد امروز دوشنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی، آتش‌نشانان ایستگاه ۷۸ را به همراه جرثقیل ۵۵ تن سازمان به محل حادثه واقع در سه راه افسریه ابتدای جاده خاوران اعزام کرد.

باحضور نجات گران آتش نشانی در محل حادثه مشخص شد تریلر حامل بار سنگ به وزن بیش از ۲۵ تن بود، حین حرکت در مسیر به دلیل نامشخصی واژگون شده و سنگ پنج تنی نیز به سطح جاده آمده و موجب مسدود شدن سطح زیادی از مسیر شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه خوشبختانه واژگونی تریلر و سقوط سنگ باعث وارد شدن خسارت به دیگر خودروهای عبوری نشده بود، گفت: آتش ‌نشانان با همکاری پلیس راهور مسیر را در فواصل زمانی کوتاه مسدود کرده و عملیات خود را ادامه داده و سرانجام در ساعت ۵:۳۰ صبح امروز تریلر را به حالت اولیه برگردانده و سنگ ۲۵ تنی را از مسیر خارج کردند و پس از آن به عملیات خود خاتمه دادند.

ملکی در پایان گفت :در این حادثه مصدوم و فوتی وجود نداشت علت وقوع این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعلام خواهد شد.