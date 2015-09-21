مجوز ترخیص مواداولیه واحدهای تولیدی فارس یک روزه صادر می شود

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: واحدهای تولیدی استان که قصد دارند مواد اولیه وارداتی خود را از طریق گمرک به استان وارد کنند، در شرایطی که مشخصات کالا با محصول، پروانه ساخت و استاندارد آن مطابقت داشته باشد، یک روز اجازه ترخیص آنان صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه چنین شرایطی به تازگی برای واحدهای تولیدی استان فراهم شده، گفت: واحدهای تولیدی استان چنانچه با شرکت های بازرگانی دارای قراداد معتبر باشند با ارائه قرارداد خود و تعهد مدیرعامل و مسئول کنترل کیفیت، می توانند از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد فارس درباره مزیت این شرایط، اظهار داشت: با این اتفاق ضمن کاهش هزینه های واحد تولیدی، از نظر زمانی حداقل یک ماه کارهای واحدهای تولیدی زودتر به انجام می رسد.

رهنما افزود: برای تحقق این امر نمایندگی اداره کل استاندارد نیز در گمرک مستقر شده و نیازی به مراجعه وارد کنندگان به خارج از گمرک نیست.

وی تصریح کرد: سایر واحدهای تولیدی که دارای علامت استاندارد نیستند می توانند با مراجعه به استاندارد پروانه استاندارد را اخذ کرده و از این فرصت استفاده کنند.