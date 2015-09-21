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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

مدیرکل استاندارد فارس:

مجوز ترخیص مواداولیه واحدهای تولیدی فارس یک روزه صادر می شود

مجوز ترخیص مواداولیه واحدهای تولیدی فارس یک روزه صادر می شود

شیراز – مدیرکل استاندارد فارس از صدور مجوز ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی استان از گمرک در طول یک روز به شرط تطابق پروانه ساخت محصول با استاندارد خبرداد.

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: واحدهای تولیدی استان که قصد دارند مواد اولیه وارداتی خود را از طریق گمرک به استان وارد کنند، در شرایطی که مشخصات کالا با محصول، پروانه ساخت و استاندارد آن مطابقت داشته باشد، یک روز اجازه ترخیص آنان صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه چنین شرایطی به تازگی برای واحدهای تولیدی استان فراهم شده، گفت: واحدهای تولیدی استان چنانچه با شرکت های بازرگانی دارای قراداد معتبر باشند با ارائه قرارداد خود و تعهد مدیرعامل و مسئول کنترل کیفیت، می توانند از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد فارس درباره مزیت این شرایط، اظهار داشت: با این اتفاق ضمن کاهش هزینه های واحد تولیدی، از نظر زمانی حداقل یک ماه کارهای واحدهای تولیدی زودتر به انجام می رسد.

رهنما افزود: برای تحقق این امر نمایندگی اداره کل استاندارد نیز در گمرک مستقر شده و نیازی به مراجعه وارد کنندگان به خارج از گمرک نیست.

وی تصریح کرد: سایر واحدهای تولیدی که دارای علامت استاندارد نیستند می توانند با مراجعه به استاندارد پروانه استاندارد را اخذ کرده  و از این فرصت استفاده کنند.

کد مطلب 2920782

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