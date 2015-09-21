تفاوت روسیه و آمریکا در مبارزه با تروریسم/پیام دمشق در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با روسیا الیوم اظهار داشت: مشارکت روسیه در مبارزه با گروههای تروریستی همچون داعش و جبهه النصره یک مسئله اساسی است و این مشارکت معادله توطئه گران را برهم خواهد زد.

وی گفت: دولت سوریه در کنار مبارزه با تروریسم مانع از آغاز گفتگوهای سیاسی نخواهد بود. ما می خواهیم در یک مسیر مشخص گام برداریم، در حال حاضر کاملا آشکار است که مبارزه با تروریسم اولویت ما محسوب می شود اما این بدین معنی نیست که خواهان گفتگوی سیاسی نیستیم بلکه اولویت ما مبارزه با تروریسم است.

وزیر امور خارجه سوریه در پاسخ به این پرسش که آیا سوریه خواهان مبارزه با تروریسم و سپس توجه به راه حل سیاسی است گفت: ما مانعی برای انجام گفتگوهای سیاسی به موازات مبارزه با تروریسم نیستیم اما اجرای این مسئله به دلیل ناامنی دشوار است لذا می گویم مبارزه با تروریسم دروازه راه حل سیاسی است.

وی یادآور شد: ما روسیه را همپیمان استراتژیک و صادقی می دانیم که به آنچه می گوید عمل می کند و این کشور خواهان مبارزه با تروریسم در چارچوب قوانین بین الملل است و این یعنی اینکه با دولت سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم هماهنگ است و در چارچوب احترام به حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی به این اقدام مبادرت می ورزد. اما آمریکا چنین کاری نمی کند و آنچه انجام می دهد بی تاثیر است. آمریکا حملات هوایی در سوریه انجام می دهد اما به نتایج آن اشاره ای نمی کند زیرا نتایجی نداشته است.

ولید المعلم در پاسخ به این پرسش که شما حامل چه پیامی در مجمع عمومی سازمان ملل خواهید بود گفت: پیام من واضح است و می خواهم از جامعه جهانی که در شورای امنیت جلسه خواهد داشت سوال کنم با قطعنامه هایی که در زمینه مبارزه با تروریسم در شورای امنیت صادر شده است چه کرده اید؟ ما با خون خود مالیات توطئه آمریکا و غرب علیه سوریه را پرداخت می کنیم. سازمان ملل متحد این قطعنامه ها را صادر کرده است و وظیفه آن است که چنین قطعنامه هایی را اجرایی کند و مجازات مناسبی را برای [ناقضان این قطعنامه ها] وضع کند و کشورهایی که به قطعنامه های صادر شده در زمینه مبارزه با تروریسم احترام نمی گذارند را رسوا کند.

وی در پایان تاکید کرد که تروریسم تنها سوریه را هدف قرار نداده است و بنابراین مبارزه با تروریسم طبق قطعنامه های شورای امنیت بر تمامی کشورهای جهان واجب است.