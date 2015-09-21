به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن کامل پیام سید محمد میرمحمدی به شرح ذیل است.
«فرارسیدن هفته دفاع مقدس كه با ياد و خاطره شهيدان و شاهدان معطر است و با نام باشکوه امام راحل (ره) همراه و همنفس است، دنيايی از عشق و ايمان و معرفت و ايثار و پاکبازی را در جانودل ما زنده میسازد و حسی زيبا از غرور و افتخار در ما ايجاد میکند. هشتسال دفاع مقدس برای ما كلاس انسانسازی به شمار میآيد كه از گلدستههای رفيع مدرسه عشق آن اذان رشادت و رادمردی به جهان طنینانداز شد. هشت سال دفاع مقدس آزمون سره از ناسره بود و جوهره مردان و جوانان غيور ايران سرافراز چشمها را خيره و اسطورههایی از گذشت و ايثار را به واقعيت كشيد و برای عصرها و نسلها به یادگار نهاد.
دشمنان كه با همه توانشان با انقلاب و آرمانهای ما درافتادند ملت فداكار ما نيز با بسيج همه آنچه را كه در توان داشت، آموختههای مكتب عاشورايی خود را به منصه عمل نهاد و پيروزی نهايی را در آغوش كشيد. ما همچنان ایستادهایم و در غم و درد همه مظلومان عالم شريكيم و عليه استكبار جهانی و دشمنان ايمان و انسان فرياد میزنیم. ما همچنان ایستادهایم و زمين و زمان نام سرافراز ما را بر پيشانی خويش حك كرده است. فردا از آن حقطلبان و خداجويان است و رجاء واثق داريم كه با عقبه غني و به يمن خون شهيدان و بركت صالحان و صبوری ايثارگران و جانبازان و مردم هميشه درصحنه و همراهی ملل ستمديده و آزاده پرچم اسلام بر بلندای ملل جهان در اهتزاز خواهد بود.
اینجانب لازم میدانم اين هفته را به همه رادمردان بسيجی، پاسداران سرافراز و جانبازان و آزادگان معزز و خانواده گرانقدر شهدا و مردم شهيدپرور تبريك عرض کنم و با تمامی مردم شريف استان در اين روزهای بزرگ با شهيدان و امام شهيدان تجديد ميثاق کنیم و در همراهی و همدلی و همزبانی با دولت تدبير و اميد با اتكال به خدای منان برای شكوفايی و آبادانی اين استان مجدانهتر از پيش اقدام و راه پيشرفت و ترقی را هموارسازیم.»
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