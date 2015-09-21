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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

استاندار یزد:

دفاع مقدس اسطوره‌های گذشت و ايثار را به واقعيت تبدیل کرد

دفاع مقدس اسطوره‌های گذشت و ايثار را به واقعيت تبدیل کرد

یزد - استاندار یزد در پیامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: هشت سال دفاع مقدس اسطوره‌های گذشت و ايثار را به واقعيت كشيد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن کامل پیام  سید محمد میرمحمدی به شرح ذیل است.

«فرارسیدن هفته دفاع مقدس كه با ياد و خاطره شهيدان و شاهدان معطر است و با نام باشکوه امام راحل (ره) همراه و هم‌نفس است، دنيايی از عشق و ايمان و معرفت و ايثار و پاک‌بازی را در جان‌ودل ما زنده می‌سازد و حسی زيبا از غرور و افتخار در ما ايجاد می‌کند. هشت‌سال دفاع مقدس برای ما كلاس انسان‌سازی به شمار می‌آيد كه از گلدسته‌های رفيع مدرسه عشق آن اذان رشادت و رادمردی به جهان طنین‌انداز شد. هشت سال دفاع مقدس آزمون سره از ناسره بود و جوهره مردان و جوانان غيور ايران سرافراز چشم‌ها را خيره و اسطوره‌هایی از گذشت و ايثار را به واقعيت كشيد و برای عصرها و نسل‌ها به یادگار نهاد.

دشمنان كه با همه توانشان با انقلاب و آرمان‌های ما درافتادند ملت فداكار ما نيز با بسيج همه آنچه را كه در توان داشت، آموخته‌های مكتب عاشورايی خود را به منصه عمل نهاد و پيروزی نهايی را در آغوش كشيد. ما همچنان ایستاده‌ایم و در غم و درد همه مظلومان عالم شريكيم و عليه استكبار جهانی و دشمنان ايمان و انسان فرياد می‌زنیم. ما همچنان ایستاده‌ایم و زمين و زمان نام سرافراز ما را بر پيشانی خويش حك كرده است. فردا از آن حق‌طلبان و خداجويان است و رجاء واثق داريم كه با عقبه غني و به يمن خون شهيدان و بركت صالحان و صبوری ايثارگران و جانبازان و مردم هميشه درصحنه و همراهی ملل ستمديده و آزاده پرچم اسلام بر بلندای ملل جهان در اهتزاز خواهد بود.

اینجانب لازم می‌دانم اين هفته را به همه رادمردان بسيجی، پاسداران سرافراز و جانبازان و آزادگان معزز و خانواده گران‌قدر شهدا و مردم شهيدپرور تبريك عرض کنم و با تمامی مردم شريف استان در اين روزهای بزرگ با شهيدان و امام شهيدان تجديد ميثاق کنیم و در همراهی و همدلی و هم‌زبانی با دولت تدبير و اميد با اتكال به خدای منان برای شكوفايی و آبادانی اين استان مجدانه‌تر از پيش اقدام و راه پيشرفت و ترقی را هموارسازیم.»

کد مطلب 2920787

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