شکست دیواره نظام سلطه ناشی از الگوی مقاومت دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­‌های دفاع­ مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شکستن دیواره تزلزل ناپذیر قدرت نظام سلطه و صهیونیسم جهانی را ناشی از الگوی مقاومت، پایداری و دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در فراسوی مرزهای کشور دانست.

در ابتدای این بیانیه آمده است:

جنگ تحمیلی هشت ساله که به صورت رسمی و آشکارا در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ با هدف نابودی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، با رهبری حکیمانه و هوشمندانه حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و مقاومت و پایداری ملت ایران در دوران دفاع مقدس، تحت الطاف و عنایات الهی بر خلاف اراده باطل جبهه دشمن به نقطه سربلندی و درخشندگی ایران اسلامی تبدیل شد، به گونه‌ای که هم اکنون جهانیان – به ویژه سردمداران نظام سلطه و استکبار- بر هم خوردن معادلات منطقه‌ای به نفع مقاومت اسلامی و قرار گرفتن روند حوادث و تحولات در مسیراهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را از پایه‌های دفاع مقدس رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد با ارتش بعثی صدام و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن می‌دانند.

دفاع مقدس ملت ایران افسانه شکست ناپذیری ابرقدرت‌های سلطه گر جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و جنگ افروز را در هم شکست و یک معیار و تجربه آموزنده و الهام بخش را فراروی ملل و جوامع سلطه پذیر و در عین حال طالب آزادی و عدالت قرار داد تا با به کارگیری مدل مقاومت و اراده ایرانی با عده و عٌده کم و با دل سپردن به وعده الهی به رویارویی با قدرت‌های شیطانی و ظالم بپردازند.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر لزوم تبیین حقایق و واقعیات جنگ تحمیلی و نقش دفاع مقدس هشت ساله در بالندگی دفاعی جامعه ایران اسلامی، تصریح شده است:

روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع گرایانه جنگ تحمیلی از چرایی تا فرجام و پیامدهای آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه، مقوله‌ای است که می‌تواند آمادگی‌های دفاعی ملت ایران را تحکیم بخشیده و سپر مستحکمی در برابر بحران‌ها، تهدیدها و خطرات احتمالی فراروی کشور در آینده ایجاد نماید.

پایان این بیانیه نیز با تجلیل از مقام شهیدان همیشه زنده تاریخ هشت ساله دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل(رحمه الله علیه) همراه است و ضمن تأکید بر لزوم همت ملی در پاسداشت حماسه آفرینی‌های یادگاران ارزشمند دفاع مقدس در ارتش، سپاه، بسیج و سایر مدافعان دلیر میهن اسلامی و تمرکز بیشتر نهادها و سازمان‌های فرهنگی کشور به ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس در متن جامعه‌ی اسلامی، آمده است:

در شرایطی که انقلاب اسلامی و پایداری و مقاومت ملت سلحشور ایران، الگوی بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان و آزادی خواهان جهان در مقابله با تجاوز و سلطه استکباری امپریالیسم و صهیونیسم جهانی می‌باشد، معرفی و تبیین اهداف، آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی، فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور، «گفتمانی جهانی» را رقم زده است که با تأسی به هدایت‌های هوشمندانه، حکیمانه و شجاعانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) خواهد توانست استمرار موفقیت‌ها و فتح پی در پی سنگرهای پیروزی را برغم نقشه‌ها، فتنه‌ها و سناریوهای پیچیده و فریبنده دشمن به ویژه در پروسه نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام اسلامی را قوت واستحکام بخشیده و ایران اسلامی را همچنان پرچمدار و الگوی مطلوب سلطه ستیزی و دفاع از مظلوم و همچنین کانون امید و آرزوی ملل محروم و مستضعف جهان به خصوص کشورهای مسلمان منطقه قرار دهد.