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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

در بیانیه بنیاد حفظ آثار مطرح شد؛

شکست دیواره نظام سلطه ناشی از الگوی مقاومت دفاع مقدس است

شکست دیواره نظام سلطه ناشی از الگوی مقاومت دفاع مقدس است

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­‌های دفاع­ مقدس در بیانیه‌ای، شکستن دیواره تزلزل ناپذیر قدرت نظام سلطه را ناشی از الگوی مقاومت، پایداری و دفاع مقدس ۸ ساله ملت ایران در فراسوی مرزهای کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­‌های دفاع­ مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شکستن دیواره تزلزل ناپذیر قدرت نظام سلطه و صهیونیسم جهانی را ناشی از الگوی مقاومت، پایداری و دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در فراسوی مرزهای کشور دانست.

در ابتدای این بیانیه آمده است:

جنگ تحمیلی هشت ساله که به صورت رسمی و آشکارا در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹ با هدف نابودی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، با رهبری حکیمانه و هوشمندانه حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و مقاومت و پایداری ملت ایران در دوران دفاع مقدس، تحت الطاف و عنایات الهی بر خلاف اراده باطل جبهه دشمن به نقطه سربلندی و درخشندگی ایران اسلامی تبدیل شد، به گونه‌ای که هم اکنون جهانیان – به ویژه سردمداران نظام سلطه و استکبار- بر هم خوردن معادلات منطقه‌ای به نفع مقاومت اسلامی و قرار گرفتن روند حوادث و تحولات در مسیراهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را از پایه‌های دفاع مقدس رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد با ارتش بعثی صدام و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن می‌دانند.

دفاع مقدس ملت ایران افسانه شکست ناپذیری ابرقدرت‌های سلطه گر جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و جنگ افروز را در هم شکست و یک معیار و تجربه آموزنده و الهام بخش را فراروی ملل و جوامع سلطه پذیر و در عین حال طالب آزادی و عدالت قرار داد تا با به کارگیری مدل مقاومت و اراده ایرانی با عده و عٌده کم و با دل سپردن به وعده الهی به رویارویی با قدرت‌های شیطانی و ظالم بپردازند.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر لزوم تبیین حقایق و واقعیات جنگ تحمیلی و نقش دفاع مقدس هشت ساله در بالندگی دفاعی جامعه ایران اسلامی، تصریح شده است:

روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع گرایانه جنگ تحمیلی از چرایی تا فرجام و پیامدهای آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه، مقوله‌ای است که می‌تواند آمادگی‌های دفاعی ملت ایران را تحکیم بخشیده و سپر مستحکمی در برابر بحران‌ها، تهدیدها و خطرات احتمالی فراروی کشور در آینده ایجاد نماید.

پایان این بیانیه نیز با تجلیل از مقام شهیدان همیشه زنده تاریخ هشت ساله دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل(رحمه الله علیه) همراه است و ضمن تأکید بر لزوم همت ملی در پاسداشت حماسه آفرینی‌های یادگاران ارزشمند دفاع مقدس در ارتش، سپاه، بسیج و سایر مدافعان دلیر میهن اسلامی و تمرکز بیشتر نهادها و سازمان‌های فرهنگی کشور به ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس در متن جامعه‌ی اسلامی، آمده است:

در شرایطی که انقلاب اسلامی و پایداری و مقاومت ملت سلحشور ایران، الگوی بیداری اسلامی ملت‌های مسلمان و آزادی خواهان جهان در مقابله با تجاوز و سلطه استکباری امپریالیسم و صهیونیسم جهانی می‌باشد، معرفی و تبیین اهداف، آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی، فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور، «گفتمانی جهانی» را رقم زده است که با تأسی به هدایت‌های هوشمندانه، حکیمانه و شجاعانه مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) خواهد توانست استمرار موفقیت‌ها و فتح پی در پی سنگرهای پیروزی را برغم نقشه‌ها، فتنه‌ها و سناریوهای پیچیده و فریبنده دشمن به ویژه در پروسه نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام اسلامی را قوت واستحکام بخشیده و ایران اسلامی را همچنان پرچمدار و الگوی مطلوب سلطه ستیزی و دفاع از مظلوم و همچنین کانون امید و آرزوی ملل محروم و مستضعف جهان به خصوص کشورهای مسلمان منطقه قرار دهد.

کد مطلب 2920794

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