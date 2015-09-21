به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه و در آستانه هفته دفاع مقدس، در دومین کنگره ملی تجلیل از جانبازان ۷۰ درصد تحت عنوان «اسطورههای ماندگار»، گفت:اگر امروز میتوانیم در برابر دنیا با صدای بلند و با قدرت در جهت حفظ حقوقمان گفتگو کنیم بخاطر ۸ سال ایستادگی ایثارگران و جانبازان در دفاع مقدس است.
روحانی همچنین ضمن تسلیت ایام شهادت امام باقر(ع) و بیان سجایای اخلاقی آن امام همام، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان را نیز استادان بزرگ جامعه در مسیر ایثار، صبر و فداکاری خواند و اظهارداشت: هر زمان که با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دیدار می کنیم، از آنان روحیه، معنویت و درس ایستادگی و مقاومت می گیریم.
رییس جمهور با بیان این که اجر ایثار و فداکاری جانبازان و ایثارگران نزد خدای متعال بسیار بالا است، گفت: نیت شما در حرکت برای حفظ عزت و ناموس این مردم بسیار بالاتر از این است که بخواهیم با معیارهای دنیایی آن را مقایسه کنیم نیت یاری دین خدا، حفظ اسلام و حراست از شرف و عزت مردم اجری بیپایان دارد.
روحانی با اشاره به اینکه ارزشمندی نیت ایثارگران و جانبازان در حفظ کیان اسلامی، عزت و شرف ملت ایران، یأس دشمنان از تضعیف اسلام و ذلت کفار و متجاوزین است، اظهارداشت: شما به دنیا اعلام کردید که ملت ایران ملتی صبور، مقاوم و شجاع است که هرگز از حق خود نمیگذرد و تسلیم نخواهد شد.
رییس جمهور با بیان این که ایثارگریها و فداکاریهای ایثارگران و جانبازان در دوران انقلاب و پس از آن در دفاع مقدس اجازه نداد تا امام راحل تنها بماند و اسلام دچار غربت شود، خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر حفظ ارزشها و اهداف دفاع مقدس تلاش کنیم.
رییس شورای عالی امنیت ملی با یادآوری رهنمودها و فرامین امام راحل در بسیج مردم برای دفاع مقدس از کشور ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نه تنها یک کشور بلکه دنیا در برابر ملت ایران حضور داشت و شما جانبازان نه فقط در برابر یک کشور بلکه در برابر توطئهای جهانی ایستادید.
روحانی با اشاره به تحمل سالها دشواری و رنج فراوان از سوی ایثارگران، جانبازان و خانوادههای آنان گفت: راهی که جانبازان و خانواده آنان برگزیدند صد در صد پیروز است.
رییس جمهور تصریح کرد: امروز دنیا ملت ایران را به عنوان ملتی مقاوم می شناسد چرا که ایستادگی و مقاومت ایثارگران در دوران دفاع مقدس موجب شد تا هر روز در این کشور شاهد عزت و افتخاری به مراتب ارزشمندتر از گذشته باشیم.
دکتر روحانی با بیان این که دشمنان ملت ایران با وجود ثروت و قدرت زیاد نمیتوانند عزت ملت ایران را خدشه دار کنند، تصریح کرد: امید به قدرت بیپایان الهی و حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان امتیازی است که ملت ایران از آن بهرهمند هستند و میتوانند با استفاده از آن در برابر هر قدرتی ایستادگی کنند.
رییس جمهوری افزود: خدماتی که دولت به جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا ارائه میدهد در برابر کار بزرگی که ایثارگران و جانبازان به انجام رساندهاند بسیار ناچیز است و تنها این اقدامات انجام و ادای وظیفه و دین است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه ملت ایران به وجود جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا افتخار میکند و ما این حضور را مایه برکت برای کشور و ملت میدانیم، گفت: جانبازان شهیدان زنده و به قول رهبر معظم انقلاب تابلوی تمام نمای ایثار و ایستادگی در میان جامعه و سند بزرگ ایستادگی، صبر، مقاومت و عزت ملت ایران هستند.
رییس جمهوری، انسجام، وحدت و یکپارچگی را رمز موفقیت ملت ایران برشمرد و اظهار داشت: افتخار ما این است که بتوانیم خدمتگزار کوچکی برای ملت ، جانبازان وایثارگران باشیم و امیدواریم عزتی که جانبازان وایثارگران در ۸ سال دفاع مقدس برای کشور به ارمغان آورند روز به روز گسترده تر شود.
رییس جمهوری با بیان این که امروز با وجود جنایتها و اقدامات غیرانسانی دشمنان در منطقه، ایران عزیز در سایه اقتدار مردم و رهبری معظم ، در امنیت کامل به سر میبرد، گفت: ثبات و امنیت امروز کشور فتح و پیروزی است که خداوند در سایه ایثار و فداکاری جانبازان و ایثارگران به ما عنایت کرده است.
دکتر روحانی در پایان این مراسم با جانبازان حاضر در مراسم دیدار و با آنان در فضایی صمیمی به گفتگو پرداخت و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل کرد.
پیش از سخنان رییس جمهور حجت الاسلام و المسلمین شهیدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گزارشی از اقدامات انجام گرفته در جهت رسیدگی به جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا ارائه کرد.
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