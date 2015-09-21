به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس که در محل ستاد فرماندهی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران تاریخ کشور ما را عوض کرد و با یک حرکت و شتاب بی نظیر مسیرها را تغییر داد.

وی بر حفظ و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل فعلی و نسل‌های بعدی تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم انقلاب حفظ، ماندگار و پایدار شود باید میراث، فرهنگ و آموزه‌های دفاع مقدس را که همیشه مایه افتخار ما بوده است حفظ و به نسل حاضر و بعدی منتقل کنیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، با بیان اینکه دفاع مقدس ملموس با شخصیت‌های شکل دهنده آن است، گفت: نمی توان از دفاع مقدس بدون نام بردن از آن شخصیت‌ها نام برد و یاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در تمامی ارزش‌ها از امام (ره) یاد کنیم تصریح کرد: امام راحل فضایی را شکل داد و ایجاد کرد که طی آن انسان‌های معمولی به صحنه آمده و در تاریخ ماندگار شوند، لذا باید همواره از امام (ه) و فضای جدیدی که ایشان ایجاد کرد نیز برای تبیین دفاع مقدس و ارزش‌های آن یاد کرد.

سردار ریحانی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی‌هایشان از سیره امام یاد می‌کنند، گفت: با بهره گیری از این سیره بود که ما توانستیم تمام چالش‌ها و گره‌های پیش رو را پشت سر گذاشته و از آن عبور کنیم، لذا باید این سیره را نیز تبیین کرد.

وی به تصویر کشیدن مظلومیت ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را از دیگر مواردی برشمرد که برای معرفی هر چه بهتر دفاع مقدس باید از آنها یاد کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس ایران در یک طرف قرار داشت و رژیم بعث به پشتیبانی سیاسی، نظامی و... استکبار و قدرت‌های جهان در سوی دیگر بود، لذا این مظلومیت ایران را می‌رساند و ما به تمام معنا مظلوم بودیم.

وی تبیین مردمی بودن دفاع مقدس را از دیگر نکات مورد نظر برای معرفی هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: در هشت سال دفاع مقدس جایی را سراغ نداریم که در تاریخ جنگ با کمبود نیروی انسانی مواجه شده باشیم، چرا که در این فضایی که امام (ره) ایجاد کرد، همیشه جبهه‌ ها مملو از نیروهای مردمی بود.

سردار ریحانی تبیین بسترهای مقاومت و همکاری را از مهمترین نکات مورد نظر در معرفی دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: در این بسترها بود که یک پیرزن تمام دارایی خود را برای کمک به دفاع مقدس و رزمندگان اسلام داد و در واقع اینها بود که جنگ را ساخت و دفاع مقدس نام گرفت و باعث پیروزی ملت ایران شد.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کرمانشاه

وی در ادامه به اعلام برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان نیز پرداخت و گفت: هفته دفاع مقدس از فردا ۳۱ شهریور آغاز خواهد شد که در اولین روز از آن علاوه بر برگزاری رژه نیروهای مسلح در استان برنامه‌هایی نظیر، جشنواره شعر کردی حماسه پاوه را نیز خواهیم داشت.

سردار ریحانی محل برگزاری رژه نیروهای مسلح را بلوار شهید بهشتی و زمان آغاز آن را ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه اعلام کرد.

فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشا، از غبار روبی مزار شهدای استان در روز چهارشنبه و دومین روز از هفته دفاع مقدس خبرداد و گفت: سرکشی به خانواده‌های شهدا، سرکشی به سربازان، اعزام برای دعای عرفه، برگزاری صبح‌گاه مشترک همزمان با نواختن زنگ مقامت در مدارس و بهره برداری از پروژه‌های بسیج سازندگی شامل مسجد و... از دیگر برنامه های این روز است.

وی از برگزاری یادواره‌های شهدای شهرستان‌ها در روز پنج شنبه و سومین روز از هفته دفاع مقدس که مقارن با عید قربان است خبرداد.

سردار ریحانی، برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی در همه شهرستانهای استان و سخنرانی فرماندهان سپاه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته را از جمله برنامه‌های چهارمین روز از هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی از برگزاری برنامه‌های شاخص در شهرستان گیلانغرب در روز شنبه ۴ مهر ماه با عنوان «روز ملی مقاومت مردم گیلانغرب» خبرداد و گفت: قول ثبت این روز در تقویم ملی را برای امسال گرفته ایم و برنامه‌هایی چون بزرگداشت این روز، مراسم کوه پیمایی و مانور پدافند غیرعامل نیز طی این روز برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، از برگزاری یادواره شهدای زن در حسینیه ثارالله کرمانشاه طی ششمین روز از هفته دفاع مقدس نیز خبرداد و گفت: در آخرین روز از این هفته نیز همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت در همه شهرستان‌های استان برگزار و تیم‌های پزشکی نیز به مناطق محروم استان اعزام می‌شوند.