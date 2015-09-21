  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

پیش بینی زلزله از ساعت ها قبل مبنای علمی ندارد

پیش بینی زلزله از ساعت ها قبل مبنای علمی ندارد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه پیش بینی زلزله از ساعت ها قبل مبنای علمی ندارد، گفت: با سیستم هشدار سریع زلزله می شود قبل از رسیدن موج مخرب زلزله اقداماتی را انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده در نشست زلزله تهران توجه به مخاطره های پایتخت احتمال وقوع زلزله را مهم دانست و اظهار داشت: ما باید به خطر پذیری تهران نگاه مستمری داشته باشیم چرا که تهران قلب تپنده ایران است.

وی با اشاره به زلزله های اخیر جواد آباد و فیروزکوه گفت: با بررسی های صورت گرفته خوشبختانه این زمین لرزه ها ارتباط مستقیمی با گسل تهران نداشت و بزرگای آن به قدری نبود که تاثیری بر گسل تهران بگذارد.

 شکرچی زاده با بیان اینکه پیش بینی زلزله از ساعت ها قبل مبنای علمی ندارد، افزود: با سیستم هشدار سریع زلزله می شود قبل از رسیدن موج مخرب زلزله اقداماتی را انجام داد و باید امکانات سخت افزاری ابتدایی موجود در کشور را با مبنای علمی توسعه دهیم. البته سامانه های لرزه نگار و شبکه های شتاب نگاری گسترده ای در کشور وجود دارد که برنامه هایی هم برای نوسازی این سامانه ها در دست اقدام است.

رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ادامه داد: اخیرا تحقیقاتی را درخصوص زلزله در منطقه ۳ و ۴ شهر تهران انجام داده ایم. شبیه سازی زلزله ای در این مناطق با بزرگای ۷ ریشتر که محتمل الوقوع است و دوره برگشت ۴۷۵ ساله دارد. با توجه به لرزه های شمال تهران این زلزله با بزرگای ۷ ریشتر در جایی با جمعیت ۲.۵ میلیونی بیش از ۷۰۰ هزار کشته خواهد داشت.

شکرچی زاده در پایان افزود: سلسلسه نشست های زلزله تهران در آینده با حضور ارگان ها مسئول و در گیر در حادثه شرکت گاز، هلال احمر و ...برگزار خواهد شد تا برنامه ای سازنده برای مدیریت بحران در آینده داشته باشیم.

کد مطلب 2920806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها