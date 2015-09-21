به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده در نشست زلزله تهران توجه به مخاطره های پایتخت احتمال وقوع زلزله را مهم دانست و اظهار داشت: ما باید به خطر پذیری تهران نگاه مستمری داشته باشیم چرا که تهران قلب تپنده ایران است.

وی با اشاره به زلزله های اخیر جواد آباد و فیروزکوه گفت: با بررسی های صورت گرفته خوشبختانه این زمین لرزه ها ارتباط مستقیمی با گسل تهران نداشت و بزرگای آن به قدری نبود که تاثیری بر گسل تهران بگذارد.

شکرچی زاده با بیان اینکه پیش بینی زلزله از ساعت ها قبل مبنای علمی ندارد، افزود: با سیستم هشدار سریع زلزله می شود قبل از رسیدن موج مخرب زلزله اقداماتی را انجام داد و باید امکانات سخت افزاری ابتدایی موجود در کشور را با مبنای علمی توسعه دهیم. البته سامانه های لرزه نگار و شبکه های شتاب نگاری گسترده ای در کشور وجود دارد که برنامه هایی هم برای نوسازی این سامانه ها در دست اقدام است.

رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ادامه داد: اخیرا تحقیقاتی را درخصوص زلزله در منطقه ۳ و ۴ شهر تهران انجام داده ایم. شبیه سازی زلزله ای در این مناطق با بزرگای ۷ ریشتر که محتمل الوقوع است و دوره برگشت ۴۷۵ ساله دارد. با توجه به لرزه های شمال تهران این زلزله با بزرگای ۷ ریشتر در جایی با جمعیت ۲.۵ میلیونی بیش از ۷۰۰ هزار کشته خواهد داشت.

شکرچی زاده در پایان افزود: سلسلسه نشست های زلزله تهران در آینده با حضور ارگان ها مسئول و در گیر در حادثه شرکت گاز، هلال احمر و ...برگزار خواهد شد تا برنامه ای سازنده برای مدیریت بحران در آینده داشته باشیم.