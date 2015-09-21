اسامی نهایی بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از آخرین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران جهت شرکت در مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی مشهد مقدس، اسامی نفرات نهایی این تیم اعلام شد.

بر این اساس و طبق اعلام امیرحسین پیروانی سرمربی تیم جوانان، اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

نیما مختاری، شاهین طاهرخانی، عارف آغاسی، رضا کرملا چعب، شاهین عباسیان، محمدرضا کاوه، علی شجاعی، امیرحسین بیات، محمدرضا قلی‌زاده، امید نورافکن، سیدمحمد خرم‌الحسینی، محمدمهدی مهدیخانی، محمد غلامرضا، محمدرضا سامنی ملایری، رضا شکاری، امیرحسین امیرطاهری، عارف غلامی، محمدامین بهرامی، محمدحسین باباگلی و ابوالفضل رزاق‌پور، سهیل صالحی، نیما میرزا زاد و نیما داغستانی

بازیکنان دعوت شده به این اردو باید ساعت ۱۴ روز دوم مهرماه خود را به کادر فنی معرفی کنند. این اردو تا ۱۵ مهرماه در مشهد مقدس ادامه خواهد داشت.

تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیا با تیم‌های نپال، کویت و اردن همگروه است که برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

جمعه - ۱۰ مهرماه

* کویت - اردن، ساعت ۱۶، ورزشگاه ثامن مشهد

* ایران - نپال، ساعت ۱۹، ورزشگاه ثامن مشهد

یکشنبه - ۱۲ مهرماه

* کویت - نپال، ساعت ۱۶، ورزشگاه ثامن مشهد

* ایران - اردن، ساعت ۱۹، ورزشگاه ثامن مشهد

سه‌شنبه - ۱۲ مهرماه

* اردن - نپال، ساعت ۱۶، ورزشگاه ثامن مشهد

* ایران - کویت، ساعت ۱۹، ورزشگاه ثامن مشهد