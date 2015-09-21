باید از ظرفیت‌ حج برای وحدت جهان اسلام استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج کشورمان در دیدار با گروه حج سازمان صدا و سیما از عملکرد این گروه در پوشش اخبار، گزارش ها و برنامه های تولیدی بخش های مختلف داخلی و برون مرزی تقدیر و تشکر کرد و افزود: تا کنون کارهای خوب و ارزشمندی از سوی گروه اعزامی حج رسانی ملی دراین ایام ارائه شده است تصریح کرد و فعالیت رسانه ملی در حج با وقوف کامل و همه جانبه و نگاه دقیق به مسائل صورت گرفته و قابل تقدیر است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های حج برای وحدت و همفکری با مسلمانان گفت : همکاری‌ها و اعتماد سازی در عرصه‌های بین المللی می تواند به موفقیت در حوزه حج کمک شایانی کند.

سرپرست حجاج کشورمان اهداف حج را مهم و ستودنی خواند و گفت: در این کنگره جمع کثیری از زائران، علما و اندیشمندان اهل تسنن کشورهای مختلف در حج حضور دارند. بنابراین این کنگره عظیم می تواند به عنوان الگویی برای روابط خارجی قرار گیرد. همایش‌های بعثه مقام معظم رهبری نیز جلوه ای از وحدت است که در حج متجلی می‌شود.

وی ضمن تأکید بر پرهیز از برخورد افراطی به مسائل حاشیه ای حج اظهار داشت: باید از ظرفیت های حج برای وحدت امت اسلامی استفاده کرد و نباید حج به کانون اختلاف تبدیل و از آن برای توسعه اختلافات استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه همچنین به سقوط جرثقیل در محوطه مسجد الحرام اشاره و از آن به عنوان یک حادثه ناگوار یاد کرد و با بازماندگان ابراز همدردی نمود.

پیش از سخنان نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج کشورمان، حسن گروسی رئیس ستاد حج و زیارت سازمان صدا و سیما گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته سازمان صدا و سیما برای پوشش مناسب مراسم حج ۹۴ و نیز عملکرد گروه اعزامی ارائه کرد.

مدیر شبکه تلوزیونی اینترنتی لبیک با اشاره به اینکه رسانه ملی ماه‌ها قبل از برگزاری مراسم حج، برنامه ریزی کاملی را برای پوشش مناسب و گسترده مراسم حج صورت داده است، گفت :در راستای شعار سال جاری حج(معنویت، بصیرت و همدلی) گروه اعزامی رسانه ملی در شهرهای مدینه النبی و مکه مکرمه تا کنون حدود ۶۲۰ گزارش تولیدی خبری و نیز ارتباط زنده به مدت حدود ۳۱۰۰ دقیقه تهیه تولید و ارسال نموده که از بخش های مختلف خبری و تولیدی پخش شده است.

گروسی همچنین گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته فعالیت ما به گونه ای طراحی شده تا فضای معنوی حج به مخاطبان رسانه ملی منتقل شود.

وی بیان داشت: همایش های بین المللی اهل بیت(ع)، تقریب مذاهب اسلامی، قدس، اهل سنت، زن و ایرانیان خارج از کشور به طور ویژه ای در قالب گزارش های خبری و تولیدی پوشش داده شد و إن شاءالله سایر برنامه های فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری تا پایان ایام حج نیز به نحو احسن پوشش داده خواهدشد.

مدیر شبکه تلوزیونی اینترنتی لبیک تصریح کرد: در جریان حادثه تأسف بار مسجد الحرام که به کشته و مصدوم شدن تعدادی از زائران کشورمان منجر شد رویکرد اصلی گروه اعزامی صدا و سیما انتقال و انتشار اخبار به گونه ای بود که حفظ آرامش بین خانواده های زائران و حجاج ایرانی به طور ویژه ای مورد توجه قرار گیرد.