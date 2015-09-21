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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

برترین تصاویر جهان در ۳۰ شهریور ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۳۰ شهریور ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات مسابقه دو در آفریقای جنوبی، رژه ارتش هند، رویداد آواز پرنده در تایلند و تجمع مردم ترکیه خواهید دید.

برترین تصاویر

مسابقه دو میان پودرهای رنگی در «ژوهانسبورگ» آفریقای جنوبی

برترین تصاویر

مه صبحگاهی در مزارع «هیلونگجیانگ» چین (Xinhua)

برترین تصاویر

سربازان موتورسوار در رژه ارتش هند  (AP)

برترین تصاویر

مسابقه قایقرانی کایاک در «ماساچوست» آمریکا  (AP)

برترین تصاویر

عکاسی یک راهب بودایی در معبد میانمار (AFP)

برترین تصاویر

خشک کردن ماهی در استان «ژجیانگ» چین (IC)

برترین تصاویر

مسابقه بهترین آواز پرنده در تایلند (AFP)

برترین تصاویر

منظره روستایی در غرب «مینسک» پایتخت بلاروس (Reuters)

برترین تصاویر

نصب مجسمه عیسی مسیح در میدان انقلاب «هاوانا» پایتخت کوبا (AP)

برترین تصاویر

تجمع مردم صلح طلب در استانبول ترکیه (AFP)

برترین تصاویر

کشیدن لایه موم روی مجسمه های کلیسای «سنت پاتریک» نیویورک  (AP)

برترین تصاویر

ورود پیکر سربازان کشته شده بحرینی در درگیری‌های یمن (REUTERS)

برترین تصاویر

هلال ماه پشت مجسمه عیسی مسیح در «ریو دو ژانیرو» (Getty)

کد مطلب 2920814

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