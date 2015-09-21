برترین تصاویر جهان در ۳۰ شهریور ۹۴

مسابقه دو میان پودرهای رنگی در «ژوهانسبورگ» آفریقای جنوبی
مه صبحگاهی در مزارع «هیلونگجیانگ» چین (Xinhua)
سربازان موتورسوار در رژه ارتش هند (AP)
مسابقه قایقرانی کایاک در «ماساچوست» آمریکا (AP)
عکاسی یک راهب بودایی در معبد میانمار (AFP)
خشک کردن ماهی در استان «ژجیانگ» چین (IC)
مسابقه بهترین آواز پرنده در تایلند (AFP)
منظره روستایی در غرب «مینسک» پایتخت بلاروس (Reuters)
نصب مجسمه عیسی مسیح در میدان انقلاب «هاوانا» پایتخت کوبا (AP)
تجمع مردم صلح طلب در استانبول ترکیه (AFP)
کشیدن لایه موم روی مجسمه های کلیسای «سنت پاتریک» نیویورک (AP)
ورود پیکر سربازان کشته شده بحرینی در درگیریهای یمن (REUTERS)
هلال ماه پشت مجسمه عیسی مسیح در «ریو دو ژانیرو» (Getty)
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