به گزارش خبرنگار مهر، ایمن محمد محمد، فعال حقوق بشر یمنی پیش از ظهر امروز در نشست خبری دهه صلح و آرامش در خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه اتفاقاتی که امروز در یمن می‌افتد، بالاتر از همه تصورات انسانی است، گفت: از کشتن انسان ها گرفته تا تحت حصار قرار دادن مردم و مورد هدف موشک قرار دادن محله های مسکونی و زیرساخت های این کشور از جمله بیمارستان، مدارس، مساجد و هر چه که به زندگی انسان متعلق می شود، همه و همه اتفاقتی خارج از حقوق، امنیت و آرامش مردم است که اتفاق می افتد.

وی افزود: علی رغم همه این اتفاقات، سکوت عجیبی از سوی حکومت ها و موسسه های NGO که مدعی حقوق بشر، حقوق زن و خانواده هستند، وجود دارد.

ایمن محمد ادامه داد: امروز صدها کودک و زن یمنی کشته می شوند، هزاران خانواده یمنی به اجبار مهاجرت می کنند، هزاران خانه بر سر خانواده ها خراب می شود، کلیه بازارهایی که پر از مردم بود مورد هجوم موشک های عربستان قرار می گیرد و همه این اتفاقات در مقابل دیدگان دولت های جهانی رخ می دهد. در صورتی که هر کدام از این جرایم ضد انسانی قابلیت تکان دادن احساسات انسانی را دارد، البته اگر هنوز انسانیت باقی باشد.

این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه همه این اتفاقات با نقشه و کمک های تسلیحاتی آمریکایی- صهیونیستی رخ می دهد، گفت: همه موشک ها و سلاح هایی که در یمن بر سر مردم ریخته می شود، آمریکایی- اسرائیلی است. پس کجاست این حقوق بشری که برای زنان، کودکان و خانواده ها تدوین شده است؟

وی با اشاره به برخی آمارهای تکان‌دهنده در یمن توضیح داد: ۴ هزار و ۳۰۰ شهید در یمن بر جای مانده که از این تعداد یک‌هزار و ۶۹۸ را کودکان شامل می شوند. ۲۲ هزار زخمی در یمن بر جای مانده که از این تعداد یک‌هزار و ۶۱۶ تن را کودکان شامل می شوند.یک‌هزار و ۳۰۷ شهید زن و یک‌هزار و ۳۹۱ زن زخمی در یمن بر جای ماندند. ۳ هزار و ۲۷۰ خانه، ۶۵ بیمارستان، بیش از ۷۶ مدرسه و دانشگاه و ۷۲ محل آثار باستانی در یمن تخریب شده است.

این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ میلیون یمنی به خدمات بهداشتی ضروری نیاز دارند، خاطرنشان کرد: نظام بهداشتی یمن به دلیل نبود امکانات هیچ گونه خدماتی را ارائه نمی‌دهد، زیرا عربستان بر روی یمن حصاری کشیده است.

ایمن محمد با بیان اینکه بیش از ۶ میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی قرار دارند، ادامه داد: از تمام موسسه ها و NGOهای حقوق بشر درخواست می کنیم که با تمام قدرت تلاش کنند تا از اتفاقاتی که در یمن رخ می دهد، جلوگیری نمایند.

وی گفت: اتفاقاتی که امروز در یمن رخ می دهد با کمک دولت های غربی است و اگر چراغ سبز آمریکا برای انجام این فعالیت ها نبود این جرایم انجام نمی شد؛ این در حالی است که سازمان ملل در این مدت هیچ کاری برای اینکه کمک های مردمی دنیا به ملت یمن برسد، انجام نداده است.

این فعال حقوق بشر در پایان خاطرنشان کرد: حصاری که در یمن ایجاد شده از تمام دنیا است و حتی بدتر از حصاری است که در غزه بوجود آورده اند.