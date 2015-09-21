۱۱۰ مسجد در دهه ولایت میزبان مبلغان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۴۵ نفر از سایر مبلغان مورد نیاز این دیار از سایر استان های به سیستان و بلوچستان اعزام شده اند تا بتوان بهره گیری دینی و مذهبی را به بهترین شکل داشته باشیم.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در دهه امامت به ویژه عید بزرگ غدیرخم تمامی مساجد در سطح استان برنامه محوری دارند اما مساجد منتسب به نام بزرگوار امیرالمومنین(ع) برنامه ای ویژه ای برای آنان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: از اول مهر ماه همزمان با عید سعید قربان دهه امامت و ولایت آغاز و تا دهم مهرماه که عید سعید غدیر خم است ادامه خواهد یافت که در این ایام برنامه‌های متنوع و مختلفی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه «امیرالمومنین (ع) معیار زندگی و وحدت و امت اسلامی» شعار دهه ولایت و امامت است، افزود: مردم جامعه باید به سمتی بروند که حضرت علی (ع) را به عنوان الگوی اصلی خود در زندگی انتخاب کنند، زیرا بسیاری از مشکلات امروز خانواده‌ها به دلیل فاصله گرفتن از الگوهای آسمانی است.

سخنرانان دینی به تقریب مذاهب کمک کنند

حجت الاسلام بزمانی دربخش دیگری از سخنانش به اهمیت حفظ وحدت اسلامی در ایام دهه ولایت گفت: سخنرانان در مراسم های مختلف اهمیت تقریب مذاهب و وحدت اسلامی را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: مساله غدیر باید مساله ای وحدت آفرین باشد و به بهترین شکل در این ایام برای بهره بری از این موضوع باید استفاده کرد.

مدیرکل تبیلغات اسلامی سیستان و بلوچستان با تسلیت ایام شهادت امام محمد باقر(ع) گفت: اهل بیت (ع) سرمایه امت اسلامی هستند و حضرت امام محمد باقر (ع) امام پنجم و مکتب اعتقادی اهل بیت (ع) نیز شکافنده علم است که امت اسلامی باید از این ظرفیت ها در راستای وحدت و همدلی بهره‌برداری لازم را انجام دهد.

وی گفت: دهه امامت و ولایت از قربان تا غدیر ادامه داشته که برای امسال شعار امیرالمومنین(ع) معیار زندگی و امیرالمومنین(ع) محور امت اسلامی با هدف الگو قرار دادن شخصیت زندگانی مولا حضرت علی (ع) در جامعه انتخاب شده است.

حجت الاسلام بزمانی گفت: وظیفه مندیم آموزه های علوی را در زندگی به صورت عام جاری نموده چرا که اگر خواهان معرفی حیات طیبه در جامعه می باشیم باید داشته های دینی را به بهترین شکل تبیین کرد.