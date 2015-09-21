ورود محرمانه «عبد ربه منصور هادی» به عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، منابع نزدیک به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن اعلام کردند که وی به طور خیلی محرمانه وارد شهر عدن شده است.

گفتنی است روز گذشته، اعضای جنبش «جنوب یمن» در واکنش به حضور دولت مستعفی و فراری یمن، هتل محل اقامت «خالد بحاح» نخست وزیر و چند نفر از وزیران این دولت را در شهر عدن محاصره کردند.

«عبدالحمید شکری» رئیس شورای ملی آزادسازی جنوب یمن، ضمن اعلام مخالفت قاطعانه جنبش جنوب یمن با استقرار دولت فراری در عدن، تصریح کرده بود: ما دولت منصور هادی را دولتی نامشروع می دانیم و خواستار برپایی روز «خشم مسلحانه» علیه آن هستیم.

از سوی دیگر، منابع وابسته به گروه انصار الله و حزب کنگره ملی اعلام کردند: هیئت مشترک یمنی به منظور از سرگیری گفتگوها که زیر نظر سازمان ملل صورت می گیرد جهت رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز درمورد بحران یمن، به «مسقط» اعزام شده است.