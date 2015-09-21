به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و کنتارو سونوئورا معاون پارلمانی وزیر خارجه ژاپن ضمن تاکید بر افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور، امضای موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، همکاری های گمرکی و مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت.

خزاعی در این دیدار با اشاره به زمینه های تاریخی روابط بین دو کشور ایران و ژاپن، گفت: سابقه روابط دیرینه بین دو کشور بسیار طولانی است و با توجه به نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای زمینه توسعه روابط بیش از پیش فراهم شده است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در ادامه گفت: دو سال پیش و در پی دیدار رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ژاپن در مقر سازمان ملل فصل جدیدی از روابط بین ایران وژاپن آغاز شد و با سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران به ژاپن در سال گذشته این همکاری ها توسعه یافته است.

خزاعی سفر چند هیات بلند پایه ژاپنی طی یکسال گذشته به ایران را زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی و مالی بین شرکتهای ایرانی و ژاپنی برشمرد و گفت: از گذشته روابط بسیار خوبی بین شرکتهای ژاپنی و بخش خصوصی و دولتی ایران وجود داشته و از سال گذشته نیز ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) دور جدیدی از همکاری های دوجانبه را آغاز کرده اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: هیاتی نیز از بنیاد اقتصادی ژاپن (JEF) به ایران آمدند و مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف بین ایران و هیات ژاپنی انجام شد و همکاری های خوبی به ویژه در حوزه مراقبت و نگهداری از محیط زیست و بازیافت پسماندهای شهری آغاز شده است.

وی گفت وگوهای اخیر بین ایران و ژاپن در زمینه امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را مثبت ارزیابی کرد و در این خصوص گفت: چند مورد جزئی در این زمینه باقی مانده که قرار شد طی هفته های آینده تکمیل شود. خزاعی ابراز امیدواری کرد این موافقت نامه تا سفر وزیر امور خارجه ژاپن آماده و به امضاء وزرا برسد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت امضاء موافقت نامه های همکاری های سرمایه گذاری، گمرکی و مالیاتی بین دو کشور گفت: امضاء این موافقت نامه ها علامت خوبی است که می تواند بخش خصوصی دو کشور را در توسعه همکاری ها تشویق و ترغیب کند.

خزاعی از آمادگی بخش مالی و بانکی ایران برای توسعه روابط اقتصادی فیمابین خبر داد و تصریح کرد: با بخشی از منابع بانکی ایران که در زمان تحریم نزد بانکهای ژاپنی بود و با توافق هسته ای و لغو این تحریم ها، زمینه های بیشتری برای استفاده از این منابع فراهم شده است.

کنتارو سونوئورا معاون پارلمانی وزیر خارجه ژاپن نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی و افتخار از حضور در کشور ایران، اظهار داشت: از تلاشهای کشور ایران در زمینه مذاکرات هسته ای و توافق اخیر قدردانی می کنم.

وی از علاقمندی شرکت های ژاپنی برای همکاری با شرکت های ایرانی و حضور در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: شرکتهای ژاپنی علاقمند به حضور در اقتصاد ایران هستند و با سفر وزیر خارجه ژاپن به ایران و امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی زمینه توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور فراهم خواهد شد.

سونوئورا با اشاره به ظرفیت های بالای صنعتی ژاپن از آمادگی صنعت هواپیمایی این کشور در تامین هواپیماهای متوسط برای نوسازی ناوگان هوایی ایران خبر داد.