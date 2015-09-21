طرح«آبروی کوچه، افتخار محله» در لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در هفته دفاع مقدس در لرستان اظهار داشت: یکی از این برنامه ها اجرای طرح «آبروی کوچه، افتخار محله» در استان لرستان است.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح در استان عنوان کرد: در قالب این طرح مردم کوچه ها و محله های سطح شهرهای استان با خانواده های شهدایی که در محله و آنها زندگی می کنند دیدار می کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) با بیان اینکه محوریت اجرای این برنامه و طرح پایگاهها و حوزه های مقاومت بسیج در سطح استان هستند گفت: در این راستا از قبل خانواده شهید مورد نظر در شهرهای استان مشخص و زمینه دیدار مردم محله با آنها فراهم می شود.

سرهنگ پازدار تصریح کرد: طرح «آبروی کوچه، افتخار محله» برای اولین بار است که در سطح کشور در استان لرستان اجرا می شود.