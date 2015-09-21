افزایش اوزان کشتی زنان و تغییر در سیستم داوری

به گزارش خبرگزاری مهر، نناد لالوویچ با بیان این مطلب که سهم کشتی زنان از المپیک لندن تا ریو، ۲ وزن افزایش یافته است گفت: سهم کشتی زنان باید در المپیک ۲۰۲۴ افزایش یابد و بر این اساس برنامه های مختلفی در این زمینه داریم.

وی ادامه داد: ما در تلاش برای برگزاری سمینار و همایش ها هستیم تا کشتی فرنگی زنان را با کمی تغییرات در قوانین راه اندازی کنیم.

لالوویچ با اشاره به اینکه تغییرات دیگری در نحوه مبارزات و داوری خواهیم داشت خاطرنشان کرد: سن حرفه ای آغاز داوری کشتی باید به ۱۸ سال کاهش یابد و ما از سال آینده شروع به جذب و آموزش داوران جوان می کنیم.

وی در پایان گفت: کمیته بین المللی المپیک موافقت کرده تا در طول کشتی داوران در مسابقات المپیک با میکروفن همراه قضاوت کنند و افزایش تعداد دوربین‌ها برای قضاوت بهتر و ایجاد سیستم رایانه ای برای انتخاب داوران برای هر مسابقه پنج دقیقه قبل از هر دیدار نیز در برنامه ما قرار دارد.