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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۷

رئیس اتحادیه جهانی کشتی خبر داد:

افزایش اوزان کشتی زنان و تغییر در سیستم داوری

افزایش اوزان کشتی زنان و تغییر در سیستم داوری

طبق اعلام رئیس اتحادیه جهانی کشتی، تعداد اوزان کشتی زنان در المپیک ۲۰۲۴ توکیو افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نناد لالوویچ با بیان این مطلب که سهم کشتی زنان از المپیک لندن تا ریو،  ۲ وزن افزایش یافته است گفت: سهم کشتی زنان باید در المپیک ۲۰۲۴ افزایش یابد و بر این اساس برنامه های مختلفی در این زمینه داریم.

وی ادامه داد: ما در تلاش برای برگزاری سمینار و همایش ها هستیم تا کشتی فرنگی زنان را با کمی تغییرات در قوانین راه اندازی کنیم.

لالوویچ با اشاره به اینکه تغییرات دیگری در نحوه مبارزات و داوری خواهیم داشت خاطرنشان کرد: سن حرفه ای آغاز داوری کشتی باید به ۱۸ سال کاهش یابد و ما از سال آینده شروع به جذب و آموزش داوران جوان می کنیم.

وی در پایان گفت: کمیته بین المللی المپیک موافقت کرده تا در طول کشتی داوران در مسابقات المپیک با میکروفن همراه قضاوت کنند و افزایش تعداد دوربین‌ها برای قضاوت بهتر و ایجاد سیستم رایانه ای برای انتخاب داوران برای هر مسابقه پنج دقیقه قبل از هر دیدار نیز در برنامه ما قرار دارد.

کد مطلب 2920825

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