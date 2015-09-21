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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

با موافقت کمیته تخصصی هیات نظارت بر نشر انجام می‌شود؛

تشکیل پنج کارگروه جدید نظارت بر نشر در استان‌های‌ کشور

تشکیل پنج کارگروه جدید نظارت بر نشر در استان‌های‌ کشور

کمیته تخصصی هیات نظارت بر نشر موافقت اولیه خود را با تشکیل ۵ کارگروه جدید نظارت بر نشر در استان‌های خوزستان، همدان، یزد، فارس و گیلان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس این مصوبه استان‌های نامبرده باید اعضاء پیشنهادی خود را متناسب با مفاد آیین‌نامه و به تفکیک حوزه‌های بررسی کتاب به کمیته تخصصی هیات نظارت معرفی کنند.

از سال ۱۳۸۹ به این سو و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، استان‌های خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و قم دارای کارگروه نظارت استانی هستند.

این اقدام به منظور تمرکززدایی و تسریع در فرآیند ممیزی کتاب در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام شده است.

کد مطلب 2920833
حمید نورشمسی

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