به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اساس این مصوبه استانهای نامبرده باید اعضاء پیشنهادی خود را متناسب با مفاد آییننامه و به تفکیک حوزههای بررسی کتاب به کمیته تخصصی هیات نظارت معرفی کنند.
از سال ۱۳۸۹ به این سو و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، استانهای خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و قم دارای کارگروه نظارت استانی هستند.
این اقدام به منظور تمرکززدایی و تسریع در فرآیند ممیزی کتاب در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام شده است.
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