ابراهیم پرچمی در گفتگو با خبرنگار در خصوص آخرین وضعیت پروژه مصلی اصفهان اظهار داشت: چنانچه بخواهیم کل مجموعه طراحی شده برای مصلی بزرگ اصفهان را به صورت واقع‌بینانه نگاه کنیم این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اولویت بخشی ما در خصوص بهره‌برداری از این پروژه تاکنون در بخش شبستان اصلی با پیشرفت ۶۵ درصدی روبرو بوده‌ایم و این در حالی است که در سال ۹۲ شبستان تنها ۱۰ درصد پیشرفت ساخت و ساز داشته است.

مدیرعامل مصلی بزرگ اصفهان مساحت در نظر گرفته شده برای مصلی اصفهان را ۸۵ هزار متر اعلام کرد و ادامه داد: این زمین ۳۰۰ سال است به نام مصلی معروف است و ۱۸۵ سال پیش نیز مسجد و آب انباری در این زمینه ایجاد شده است.

پرچمی که معتقد است مصلی اصفهان باید به گونه‌ای ساخته شود که برای ۵۰۰ سال آینده نیز قابل بهره‌برداری باشد، گفت: این در حالی است که تنوع دیدگاه‌ها تاکنون این پروژه را در دست انداز تاخیر در بهره‌برداری انداخته است.

وی با اشاره به اینکه پروژه مصلی اصفهان در ابتدا پروژه‌ای ملی بوده است و طی سال‌‌های اخیر سعی شد استانی شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم بلایی که امروز بر سر مصلی اصفهان آمده است به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی در این پروژه بوده و این امر تا پیگیری‌های قضایی نیز پیشرفته است.

مدیرعامل پروژه مصلی اصفهان با بیان اینکه مسئولان قبلی این پروژه باید در خصوص دلایل تاخیر پاسخگو باشند، افزود: نمی‌توان نبود اعتبار را دلیل اصلی تاخیر در بهره‌برداری پروژه مصلی اصفهان و به طور ویژه در بازه زمانی ۸۲ تا ۹۱ دانست .

وی از هزینه ۴۰ میلیارد تومانی برای مصلی اصفهان از سال ۷۴ تاکنون سخن به میان ‌آورد و ابراز داشت: برای بهره‌برداری کامل این پروژه به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم تا به صورت منطقی این پروژه را به انجام برسانیم.