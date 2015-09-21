قهرها کنار گذاشته شود و بنا به کشتی فرنگی برگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهادی قرهسید رومیانی٬ عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید به اهمیت بازگشت بنا و رشد دوباره کشتی فرنگی اظهار داشت: قهرها باید کنار گذاشته شود تا اتفاقات خوب رقم خورد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتما باید از بنا درخواست کرد تا بازهم برای کمک به کشتی فرنگی به میدان آید٬ بیان داشت: در کشتی باید از همه توان استفاده و حتی اگر لازم بود از افراد دیگر درخواست همکاری کرد تا دوباره کشتی فرنگی جایگاه خود را به دست بیاورد٬ به نظر میرسد در این زمان باید از بنا استفاده شود تا شاهد درخشش دوباره فرنگیکاران باشیم.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پیشینه ورزش کشور نشان میدهد که ایران در ورزش کشتی در مجامع بین المللی حرفهای زیادی برای گفتن دارد٬ کشورهایی هستند که آمده و از کشتیگیران ایرانی فنونی را یاد گرفته و گوی رقابت را ربودهاند و این امر نشان میدهد که ما در حفظ پیشینه و تاریخ خود در این عرصه، همت لازم را به خرج نداده و کمکاری کردهایم.
وی افزود: شهرهای شمالی و آذری ایران اسلامی نشان دادهاند که از لحاظ استیل بدنی توان لازم را برای کسب قهرمانی دنیا را دارند و ارتقای این امر به تربیت٬ آموزش و فنونآموزی که از طرف فدراسیون باید انجام شود، برمیگردد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایران نشان داده که در ورزشهای انفرادی قوی است و توانسته سکوهای برتر را به خود اختصاص دهد؛ اما متأسفانه در این دوره مسابقات جهانی کشتی ملاحظه شد که با وجود پدیدهها به جایگاه خوب و در شأن کشتی کشور نرسیدیم و بنابراین در فدراسیون باید یک بازبینی اساسی صورت گیرد و از افرادی مانند محمد بنا استفاده کرده تا کشتی به جایگاه شایسته خود بازگردد.
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