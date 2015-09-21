لاریجانی درگذشت برادر جاسبی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حبیبالله جاسبی برادر عبدالله جاسبی رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت حاج "حبیبالله جاسبی" از انقلابیون دوران حکومت ستمشاهی و قیام تاریخی 15 خرداد سال 42 موجب تاثر و تاسف گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به دوستان و خانواده محترم ایشان به ویژه آقای عبدالله جاسبی، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
نظر شما