«پری» پربارش ترین منطقه استان زنجان در شهریورماه بود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان بارندگی در استان زنجان طی شهریورماه سال جاری افزود: شهر زنجان با ۳ میلی‌متر بارندگی کمترین میزان بارندگی و منطقه پری از توابع شهرستان ماه‌نشان با ۴۸ میلی‌متر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بارندگی در استان زنجان طی شهریورماه سال جاری خوب بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: وضعیت جوی هوا در ۲۴ ساعت گذشته استان صاف و در برخی نقاط با تشکیل ابر روبرو خواهیم بود.

یاغموری تأکید کرد: وزش باد در برخی از مناطق استان هم حاکم است.

وی به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای زنجان از امروز تا روز چهارشنبه هر روز دو درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد گفت: دمای فعلی زنجان ۲۶ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه گرم شده است.

یاغموری تصریح کرد: خیرآباد سردترین نقطه در کشور شناخته‌شده است که به دمای صفر درجه نیز رسیده است.