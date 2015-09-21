«پری» پربارش ترین منطقه استان زنجان در شهریورماه بود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان بارندگی در استان زنجان طی شهریورماه سال جاری افزود: شهر زنجان با ۳ میلیمتر بارندگی کمترین میزان بارندگی و منطقه پری از توابع شهرستان ماهنشان با ۴۸ میلیمتر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بارندگی در استان زنجان طی شهریورماه سال جاری خوب بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: وضعیت جوی هوا در ۲۴ ساعت گذشته استان صاف و در برخی نقاط با تشکیل ابر روبرو خواهیم بود.
یاغموری تأکید کرد: وزش باد در برخی از مناطق استان هم حاکم است.
وی به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای زنجان از امروز تا روز چهارشنبه هر روز دو درجه سانتیگراد گرم میشود.
مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد گفت: دمای فعلی زنجان ۲۶ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه گرم شده است.
یاغموری تصریح کرد: خیرآباد سردترین نقطه در کشور شناختهشده است که به دمای صفر درجه نیز رسیده است.
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