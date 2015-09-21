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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

«پری» پربارش ترین منطقه استان زنجان در شهریورماه بود

«پری» پربارش ترین منطقه استان زنجان در شهریورماه بود

زنجان- مدیر ل هواشناسی استان زنجان گفت: طی شهریورماه سال جاری منطقه «پری» از توابع شهرستان ماه‌نشان بیشترین بارش را داشته است.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان بارندگی در استان زنجان طی شهریورماه سال جاری افزود: شهر زنجان با ۳ میلی‌متر بارندگی کمترین میزان بارندگی و منطقه پری از توابع شهرستان ماه‌نشان با ۴۸ میلی‌متر بیشترین بارندگی را به خود اختصاص داده است. 

وی اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت بارندگی در استان زنجان طی شهریورماه سال جاری خوب بوده است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت  جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: وضعیت جوی هوا در ۲۴ ساعت گذشته استان صاف و در برخی نقاط با تشکیل ابر روبرو خواهیم بود.

یاغموری تأکید کرد: وزش باد در برخی از مناطق استان هم حاکم است. 

وی به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای زنجان از امروز تا روز چهارشنبه هر روز دو درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود. 

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد  گفت: دمای فعلی زنجان ۲۶ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه گرم شده است. 

یاغموری تصریح کرد: خیرآباد سردترین نقطه در کشور شناخته‌شده است که به دمای صفر درجه نیز رسیده است.

کد مطلب 2920855

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