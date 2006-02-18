كشف 8 ميليون ترقه در مرزهاي كشور / 27 ميليون تماس تلفني با 110 طي سال جاري

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار اسكندر مومني امروز در جمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت: طرح چهارشنبه سوري طبق روال سالهاي گذشته صورت خواهد گرفت با اين تفاوت كه امسال برخوردها به حداقل ممكن مي رسد.

وي تصريح كرد: طرح گروه ضربت با هدف برخورد با جرائم عمده به واسطه وارد شدن 400 دستگاه موتورسيكلت و آموزشهاي خاص به ماموران پليس 110، اجراي دائمي طرح امنيت اجتماعي از اول اسفند امسال و كاهش جرائم در سال 85 ، عمده ترين محورهاي كار پليس 110 را تشكيل خواهد داد.

مومني ، طرح امنيت اجتماعي را از جمله طرح هاي مورد تاكيد فرمانده نيروي انتظامي دانست و گفت: اين طرح با همكاري دستگاههاي قضايي ، نيروهاي بسيج ، وزارت كشور و مردم اجرايي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رئيس پليس 110 در خصوص زمان رسيدن ماموران سر صحنه هاي مختلف جرائم و حوادث ، گفت: با به كارگيري موتورسيكلت در كلانشهرهايي كه مشكلات ترافيكي دارند ، ميانگين زمان رسيدن پليس 110 به 11 تا 15 دقيقه خواهد رسيد.

وي درباره طرح جامع نوروزي اظهار داشت: اين طرح در تمامي ابعاد ترافيكي ، امنيتي و انتظامي در سراسر كشور و از مبدا تا مقصد شهرهاي مسافر فرست اجرا خواهد شد.

مومني ياد آور شد: اين طرح ها در دو مرحله 10 تا 27 اسفند و اول فروردين تا پايان تعطيلات نوروزي انجام خواهد شد.

رئيس پليس 110 كشور افزود: از 27 ميليون و 388 تماس تلفني در سال جاري ، 7 ميليون و 696 هزار تماس ، عملياتي شده است .

به گفته وي ، از ميزان تماس ‌هاي قابل رسيدگي 16 درصد افزايش يافته و ميزان تماس‌ هاي غير قابل رسيدگي 26 درصد كاهش يافته است .

رئيس پليس 110 كشور خاطرنشان كرد: ميزان نارضايتي مردم در سال گذشته 11 درصد بوده كه اين ميزان در سال جاري به 9 درصد كاهش يافته است .