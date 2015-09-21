جایگاه های ذبح مجاز دام در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحراگرد ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل سالن جلسات شهرداری منطقه هشت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ضروری است که اقدامات شهرداری مشهد و انتظاراتی که از شهروندان در مدیریت شهر می رود به صورت یک تعامل دوجانبه باشد و بر مبنای شعار «شهرما، خانه ما» پیش برود.

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد تلاش می کند ضمن کاهش هزینه های خدمات شهری نسبت به حفظ کیفیت و ارتقا خدمات شهری زیبا و پاکی داشته باشیم، افزود: یکی از اقداماتی که شهرداری مشهد به صورت روزانه انجام می دهد رفت و روب سطح معابر شهری به میزان ۴۶ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۱۹۳ متر مربع است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات محیط زیست شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: همچنین دو هزار تن جمع آوری و حمل پسماند و رفت و روب مکانیزه نیز به میزان ۱۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۵۹۰ متر مربع از دیگر خدمات روزانه مدیریت شهری مشهد است که توسط سه هزار و ۹۵۲ نفر انجام می شود که در مناسبت های خاص و روزهای جمعه یک هزار و ۹۳ نفر به آنها اضافه می شود.

وی با اشاره به نزدیک بودن عید قربان و انجام ذبح دام بیان کرد: به منظور جلوگیری از ذبح غیر مجاز و غیر بهداشتی دام پنج محل کشتارگاه صنعتی، بازار دام سجاد بعد از سراهی فردوسی- روستای عسگریه، بازار دام سنگین کنه بیست، بازار دام موقت قائم آسایشگاه فیاض بخش و مهد توس جاده بهشت رضا در نظر گرفته شده است که شهروندان می توانند برای ذبح دام و نذورات خود به آنها مراجعه کنند.

صحراگراد ابراز کرد: از دیگر برنامه های خدمات شهری شهرداری مشهد در روز عید سعید قربان شامل تهیه و نصب بنرهای اطلاع رسانی ۴۸۰ مترمربع با موضوع سازه های رولاپ با موضوع هشدارهای بهداشتی و معرفی محل های مجاز عرضه و ذبح دام، تهیه و نصب بنر های اطلاع رسانی ۴۰۰ مترمربع با موضوع سازهای آویز، هشدارهای بهداشتی و معرفی محل های مجازعرضه و ذبح دام، تهیه و توزیع پمفلت آموزشی ۳۰ هزار برگ جهت توزیع در بازارهای عرضه ارزاق عمومی و اصناف و بین شهروندان است.

وی ادامه داد: همچنین جهت اطلاع رسانی بیشتر ۱۰۵ ساعت تیزر تبلیغاتی تهیه شده است که درتلویزیون های شهری معابر در قطعات ۱۰ ثانیه ای پخش خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات محیط زیست شهری شهرداری مشهد اضافه کرد: تشکیل اکیپ های جلوگیری از عرضه و ذبح دام در معابر در قالب ۱۰۸ تیم، حضور و فعالیت نیروهای کارشناسی به تعداد ۵۲۱ نفر و فعالیت ناوگان خودرویی خدمات شهری با ۱۴۷ دستگاه جهت گشت و نظارت از دیگر عملیات ویژه خدمات شهری شهرداری مشهد است.

وی با اشاره به اخذحکم و نیابت قضایی جهت جمع آوری موارد عرضه دام زنده غیرمجازگفت: جمع آوری کلیه موارد مشاهده شده و اعلام توسط شهروندان در خصوص عرضه و یا ذبح غیر مجاز دام و نیز ممنوعیت درج آگهی ها و اطلاعیه های مرتبط با فروش و عرضه دام زنده در کلیه جراید و سایر روش های تبلیغاتی ازدیگر برخوردهای قانونی است که با متخلفین انجام می شود.