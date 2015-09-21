سید صادق رضایی رئیس حوزه هنری استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری محسن مومنی شریف در حكم انتصاب سید صادق رضایی به سمت ریاست حوزه هنری استان تهران آورده است:

«نظر به شایستگی‌ها و تجربه‌های ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حكم به‌‌عنوان رئیس حوزه هنری استان تهران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با تدابیر جناب‌عالی و توجه به رسالت‌ها و اهداف راهبردی حوزه هنری، بهره‌گیری از تجربیات گذشته و شیوه‌های نوآورانه هنری، حوزه هنری استان تهران مرجعی برای، شناسایی و ارتقای توانمندی‌های هنرمندان جوان متعهد باشد؛ به‌ویژه اینكه حوزه هنری استان تهران علاوه بر وظایف ذاتی خود مسئولیت ستادی مطالعه، برنامه‌ریزی و مشاوره پروژه‌های مربوط به ادبیات و هنر كودكان و نوجوانان را در حوزه هنری دارد كه امید است با همكاری و همدلی همه مدیران محترم ستاد و رؤسای محترم استان‌ها، شاهد درخشش بیشتر این شاخه از ادب و هنر در این مجموعه انقلابی باشیم.

ی بی‌شك تجارب طولانی و ذی‌قیمت جناب‌عالی در این عرصه، برآورده شدن انتظارات را نوید می‌دهد.

برایتان از خداوند متعال موفقیت‌های روزافزون مسألت دارم.

لازم می‌دانم از زحمات هنرمند گرامی آقای عباس محمدی در مدّت سرپرستی حوزه هنری این استان سپاسگزاری نمایم. والله‌ عنده حسن‌الثواب!»

سیدصادق رضایی متولد سال ۱۳۴۳ در بهشهر و دارای مدرك كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی است و از پانزده سال پیش ابتدا مدیریت كانون استان مازندران را بر عهده داشت و از سال ۱۳۸۷ نیز به مدیریت كانون استان خراسان رضوی منصوب شد. وی همچنین از سال ۱۳۸۸ مدیرعامل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در تهران بود.