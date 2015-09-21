به گزارش خبرنگار مهر، دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل شد و موارد متعددی در آن به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه این جلسه مقرر شد بررسی بیشتری بر روی اساسنامه تاسیس دانشگاه طب سنتی ایرانی صورت گیرد. همچنین با کلیات اساسنامه تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی موافقت به عمل آمد و مقرر شد برای اساسنامه آن بررسی بیشتری صورت گیرد .

در این جلسه با تاسیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و نحوه پذیرش دانشجو در رشته تکنسین سلامت دهان موافقت بعمل آمد.

شورای گسترش دانشگاه ها در این جلسه با پذیرش دکتری عمومی دندانپزشکی در شهرکرد و تاسیس دانشکده دندانپزشکی در خراسان شمالی و راه اندازی رشته های تخصصی جراحی دهان فک و صورت، رادیولوژی دهان فک و صورت، ارتودانتیکس، دندانپزشکی ترمیمی و پروتزهای دندانی در گیلان و دانشگاه آزاد موافقت به عمل آورد.

در این جلسه علاوه بر ارائه تذکر آموزشی به برخی از رشته /مقاطع در دانشگاههای علوم پزشکی با راه اندازی رشته / مقاطع در دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد موافقت شد.

راه اندازی رشته های تخصص و مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای علوم پزشکی از دیگر مصوبات این شورا بود.

مرکز رشد و فناوری سلامت نیز با موافقت شورای گسترش در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شود.