رونمایی از کتاب«سفر به موگادیشو»/خاطره گفتگو با یک داعشی در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدفرجی، مستندساز صلح در نشست خبری دهه صلح و امنیت بین المللی که پیش از ظهر امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، به بیان خاطرات خود از ثبت تصاویری در سومالی، لیبی و عراق پرداخت.

وی گفت: در سفر به سومالی گروه الشباب را دیدم که تلاش می کرد قدرت را به دست آورد، اما هیچ آرامشی را نتوانست برای خانواده های سومالی به ارمغان بیاورد. پس از برگشت از سفر لیبی مطمئن بودم که در لیبی جنگ داخلی رخ خواهد داد.

فرجی ادامه داد: در کشور عراق برای ثبت برخی تصاویر از وقایع جنگ ملاقاتی با یک اسیر داعشی داشتم، متوجه شدم که او در سخنانش به من می گوید اگر دست من را باز می کردند سر تو را به خاطر مذهب می بریدم.

این مستندساز صلح افزود: قبل از آنکه این فرد داعشی را ببینم تصور می کردم که با یک انسان عظیم‌الجثه مواجه خواهم شد، اما او را فردی نحیف دیدم که همسرش را به امیر خود هدیه داده بود چون او را لایق همه چیز می دانست. وقتی به او گفتم آیا نباید در جنگیدن اسرائیل را اولویت خود قرار دهیم، گفت نه مبارزه با شما از اسرائیلی ها مهم تر است.

وی تصریح کرد: بعد از گفتگوی طولانی در نهایت از زبان او شنیدم که گفت اگر دستم باز شود به سراغ دخترم خواهم رفت.

فرجی گفت: تصور من همواره این بود که باید صلح در جهان برقرار شود، اما حقیقت آن است که صلح را باید از خانه خودمان شروع کنیم؛ جنگ سومالی از اختلاف در گفتگو بین دو دوست شروع شد، دو دوستی که وقتی به قدرت رسیدند هر کدام خواستند رئیس جمهور شوند و در این بین بزرگترین سود را دشمن برد.

این مستندساز صلح در تشریح کتاب خود توضیح داد: سال ۹۰ اوج قحطی در سومالی بود که دلیل آن نبود دولت مقتدر و ناامنی بواسطه گروه الشباب بود که وابسته به القاعده است. اتحادیه آفریقا تلاش کرد که الشباب را از پایتخت سومالی خارج کند و در همین بین با کمک هلال احمر من توانستم به موگادیشو سفر کرده و از زندگی مردم عکس و فیلم مستند تهیه کنم و مجموعه آن را که در کتابی که شامل تصاویر و مستندات زندگی مردم موگادیشو است، گرد هم بیاورم تا این کتاب بتواند گامی در جهت برقراری صلح جهانی باشد.

بر اساس این گزارش، کتاب این مستندساز در پایان نشست خبری دهه صلح و امنیت بین المللی در خبرگزاری مهر رونمایی شد.