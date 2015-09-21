طرح توسعه میدان نفتی اهواز آغاز شد/ ازدیاد برداشت با فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کمالی امروز در نشست خبری از آغاز عملیاتی شدن طرح توسعه میدان نفتی اهواز در موضوع ازدیاد برداشت خبر داد و گفت: توافق اجرای این پروژه از سال گذشته آغاز شده است و هم‌اکنون پس از تدوین نقشه راه ، شناسایی و مطالعات انجام شده، این پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی گفت: پس از این طرح، طرح توسعه ازدیاد برداشت میدان یادآوران در غرب کارون نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کمالی با بیان اینکه این پروژه قرار است طی ۱۰ سال به مرحله نهایی برسد، گفت: ازدیاد برداشت در سه سطح چاه‌محور، تاسیسات‌محور و مخزن‌محور انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه ازدیاد برداشت از شناسایی پتانسیل‌های شیل‌های گازی در ناحیه لرستان خبر داد که بر اساس این طرح، مقادیر شیل‌های گازی برای ذخیره‌سازی شناسایی می‌شود.

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت همچنین از طرح مطالعات چینه‌نگاری و زمین‌شناسی ساختمانی به عنوان یکی دیگر از طرح‌های فناورانه این پژوهشگاه خبر داد و گفت: این طرح با سنگ‌منشاء مولد نفت و گاز در منطقه کپه‌داغ به پایان رسید و بر اساس مطالعات انجام گرفته، مشخص شد سازندهای مبارک، شمشک و چمن‌بید می توانند منشاء مولد نفت و گاز شوند.

استفاده از فناوری نانو در ازدیاد برداشت نفت

وی با اشاره به استفاده از فناوری نانو در مطالعات انجام شده در حوزه ازدیاد برداشت از مقاوم‌سازی دیواره چاه برای سیالات حفاری خبر داد و گفت: در این پروژه از بستر فناوری نانو برای پایدارسازی دیواره چاه استفاده شده که این مطالعات به مرحله صنعتی نیز رسیده است.

کمالی از تهیه دوغاب سیمان حفاری فوق‌سبک با استفاده از فناوری نانو به عنوان یکی از دستاوردهای به دست آمده در پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد که در میان سایر کشورها بی‌نظیر است و گفت: با استفاده از این فناوری، شاهد افزایش استحکام سیمان و کاهش زمان بندش سیمان خواهیم شد که این فناوری در ۱۷ حلقه چاه مناطق نفت‌خیز و دو میدان نفتی با موفقیت به کار برده شده است.

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه ایران به دانش فنی سیمان و الاستیک دست یافته است، گفت: با این دستاورد، مشکل لوله جداری در میدان نفتی مارون حل شده است.

کسب دانش فنی تکنولوژی اسیدزنی

وی با اشاره به طرح‌های تحقیقاتی انجام شده به صورت طرح‌های جامع آزمایشگاهی از طرح تزریق آب و گاز در راستای جلوگیری از رسوب آسفالتی و رسوب مواد معدنی در چاه‌های نفت و گاز خبر داد و گفت: در حوزه طرح‌های محور تولید نیز، ایران به دانش فنی تکنولوژی اسیدزنی برای افزایش شرایط مخزن در فشار و دمای بالا دست یافته است، در همین حال کنترل رسوب آسفالتی از دیگر طرح‌های شاخص پردیس بالادستی در محور تولید است که مطالعات آزمایشگاهی آن انجام شده است.

کمالی با اشاره به تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته در بیش از ۱۵۰ میدان نفتی و گازی در حوزه ازدیاد برداشت، گفت: ازدیاد برداشت در سه روش چاه‌محور، تاسیسات‌محور و مخزن‌محور در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت‌ ۱۰ ساله تعریف شده است که هم‌اکنون این پروژه در بزرگترین میدان نفتی کشور که همان میدان اهواز است، وارد فاز عملیاتی شده است.

تولید ۴ محصول نرم افزار تخصصی در زمینه علوم زمینی

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به تولید ۴ نرم‌افزار تخصصی در زمینه علوم زمینی و مهندسی نفت از ایده تا محصول خاطرنشان کرد: این نرم‌افزار هم‌اکنون در مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیریت اکتشاف و شرکت نفت‌خیز پارس مورد استفاده قرار گرفته است.

وی هدف از پروژه ازدیاد برداشت نفت را رسیدن به یک میلیون بشکه نفت خام عنوان کرد و گفت: امیدواریم خروجی اولیه این طرح تا دو سال آینده در میدان نفتی اهواز دیده شود.

کمالی با اشاره به مهیا کردن بسترهای همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های معتبر خارجی در حوزه پژوهش در این بخش گفت: قصد داریم شرکت‌های نفتی که دارای فناوری‌های اثبات شده هستند را شناسایی کنیم.

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به وضعیت پژوهش و فناوری ایران در حوزه میادین نفتی، گفت: در زمینه ازدیاد برداشت و توسعه میادین خوب عمل کردیم و تاکنون حداقل بر روی ۲۰ مخزن مطالعات زمین‌شناسی تا ساخت مدل و توسعه میدان انجام شده است و به جرات می‌توان گفت جزو معدود مراکز تحقیقاتی در منطقه خاورمیانه هستیم که در این زمینه خوب عمل کرده‌ایم.

کمالی ایجاد شبکه‌سازی با دانشگاه‌های صاحب‌نام و صاحب‌تکنولوژی در سایر کشورها را از جمله برنامه‌های این پژوهشگاه عنوان کرد و گفت: در حوزه بعضی دانش‌ها گوی سبقت را از بعضی شرکت‌های صاحب‌نام فناوری گرفته‌ایم و فناوری تولید شده را کاربردی و صنعتی کرده‌ایم؛ اما در بسیاری از تکنولوژی‌های این صنعت همچنان نیازمند شراکت با شرکت‌های خارجی هستیم.

وی با اشاره به شرکای قبلی پروژه ازدیاد برداشت در کشور از شرکت «استات اویل» و «هیدرو» نام برد و گفت: یکی از تجربیات موفق ما پروژه ازدیاد برداشت با شراکت استات اویل در سالهای قبل بود که مورد موافقت نیز قرار گرفت، بر این اساس قصد داریم با مطالعات پژوهش‌محور، طرح‌های توسعه این‌چنینی را دنبال کرده تا مشکلات حفاری در میادین نفتی را حل کنیم.

رئیس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر اینکه افزایش برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی ضربه جبران‌ناپذیری به مخازن خواهد داشت، گفت: چنانچه برداشت ذخایر مدیریت شده نباشد، میلیونها بشکه نفت با ضرر همراه خواهد بود.

به گفته کمالی، ایران با داشتن ۹.۳ درصد نفت قابل برداشت و ۱۸.۲ درصد گاز قابل برداشت جهان دارای رتبه اول از نظر مجموع ذخایر هیدروکربنی در جهان است.

وی افزود: ایران دارای ۶۵۰ میلیارد بشکه نفت درجا است که با احتساب ضریب بازیافت ۲۴ درصد ذخایر آن به ۱۵۶ میلیارد بشکه بالغ می‌شود و در صورت ثابت بودن ضریب برداشت بالغ بر ۴۹۴ میلیارد بشکه نفت در زیر زمین باقی خواهد ماند.