مسابقات هندبال نونهالان غرب کشور در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان، رقابتهای هندبال غرب کشور در رده نونهالان از فردا در خرم آباد برگزار می شود.

این مسابقات با حضور تیم هایی از کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام و لرستان در سالن شهید چاغروند خرم آباد و شرکت ۱۰ تیم برگزار می شود.

بنابر این گزارش، تیم لرستان با ترکیب محمد جواد گروسی، علیرضا کاظمی، عرفان امیری، علی حسینی، مهدی محمودی غلامی، صابرهمتی، سینا زارع رشنو، فردین گودرزی، محمد مهدی، عباس محمودی، آرمین صیاد، علی عبدالهی، امیر حسین زاد بود و امیر رضا دالوند در این رقابتها حضور دارد.

این مسابقات از فردا ۳۱ شهریور ساعت هشت صبح در سالن شهید چاغروند آغاز و تا روز جمعه سوم مهرماه ادامه دارد.