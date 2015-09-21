به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای عطار، این ویژه برنامه با هدف تکریم و پاسداشت یاد و نام شهدای ۸ سال دفاع مقدس و نشر افکار و اندیشه‌های آنان به نسل جوان برگزار می‌شود.

مراسم «ضیافت ستارگان» به مدت هفت شب با مشارکت اهالی محل، مساجد، هیئت های مذهبی، پایگاه‌های بسیج و با حضور خانواده شهدا اجرا و از خانواده شهیدان منطقه تجلیل می‌شود.

این برنامه از ۳۱ شهریورماه آغاز می‌شود و تا ششم مهر ادامه پیدا می‌کند. این مراسم به تکریم و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان احمد، محمد و قاسم قربانی دستجردی، علیرضا و غلامرضا حیدریان، مجتبی، داود و فرخ باقری زند، علی اکبر و علی اصغر صادقی، مجید، مهدی و اسماعیل شهیدی، غلامعلی رجبی و شهیدان اقبالی می‌پردازد.

«ضیافت ستارگان»، هر شب میزبان امام جماعت، اهالی و کسبه محل، خانواده‌ و دوستان شهدا و اعضای پایگاه‌های بسیج است.

ویژه برنامه «ضیافت ستارگان» و آیین تکریم شهدای منطقه ۱۰ و تجلیل از خانواده آنان از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در منزل شهدا و خانواده‌هاشان برگزار می‌شود.