به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی و آسیبشناسی سه دهه ترجمه ادبیات انقلاب اسلامی به زبان كُردی، با حضور «لطیف هلمت» شاعر كُردزبان و دیگر استادان و متخصّصان این حوزه برگزار میشود.
در این نشست كه با حضور شاعر معاصر كُرد عراقی، آقای لطیف هلمت و صاحبنظران دیگری از ایران برگزار خواهد شد، میهمانان به نقد و بررسی سه دهه ترجمه ادبیات انقلاب اسلامی به زبان كُردی خواهند پرداخت.
لطیف هلمت، شاعر، نویسنده، مترجم و روزنامه نگاركرد، سال ۱۹۴۷میلادی در شهر «كفری» از توابع استان كركوك كردستان عراق است.
هلمت تاكنون ۱۸مجموعه شعر منتشر كرده كه از جمله آنها میتوان به: آماده تولدی دیگر، توفان سفید، نامههایی كه مادرم نخواند و این رودخانه خشک نمیشود، اشاره كرد. هلمت جدا از شعر، داستان و نمایشنامه برای كودكان مینویسد و تاكنون ۱۷اثر در این زمینهها از او منتشر شده است. ۴كتاب در زمینه نقد ادبی، كتاب هایی در باره صوفی گری و دادائیسم و سوررئالیسم نگاشته است. همچنین ده ها مقاله نیز در زمینه هایی چون: سینمای انیمیشن كودك، داستان و سینمای كودك منتشر كرده است.
شعرهای لطیف هلمت تاكنون به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، سوئدی، هلندی، آلمانی و فرانسوی ترجمه شده است. او عضو سندیكاهای روزنامه نگاران جهان، عراق و اقلیم كردستان و همچنین عضو اتحادیه نویسندگان كرد است و هم اكنون در شهر سلیمانیه كردستان عراق زندگی می كند.
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