به گزارش خبرنگار مهر، مجید یوسفی نوید پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید کارشناسان و مهمانان اجلاس اوراسیا از مناطق فرهنگی و تاریخی شهر همدان اظهار داشت: اجلاس اوراسیا از ۲۸ شهریورماه به میزبانی شهر همدان آغازشده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری همدان به‌عنوان دبیر اجرایی این اجلاس فعالیت می‌کند، گفت: هشتمین اجلاس بین‌المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا اهمیت بالایی داشته و بسیاری از کارشناسان معماری و شهرسازی از نتایج این اجلاس استفاده می‌کنند.

یوسفی نوید بابیان اینکه این اجلاس از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شاید دیگر این اتفاق برای همدان رخ ندهد، عنوان کرد: باید بهترین استفاده را از این همایش کرد و راهکارهای لازم برای احیا بافت تاریخی همدان را به دست آورد.

وی عنوان کرد: این اجلاس بستری برای تدوین و تهیه سند «باز زنده سازی بافت تاریخی شهر همدان» است که حضور کارشناسان و استادان معماری و شهرسازی بین‌المللی این امر را مهیا کرده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان اظهار داشت: شهرداری همدان به‌عنوان دبیر اجرایی در این همایش فعال بوده و به‌گونه‌ای بیشترین اقدامات برای برگزاری این اجلاس توسط شهرداری همدان برگزارشده است.

وی با اشاره به اینکه کشور روسیه میزبان دور بعدی این اجلاس است، گفت: در حال حاضر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های معماری و شهرسازی از کشورهای روسیه، چین، ژاپن و سوریه در همدان حاضرشده‌اند.

یوسفی نوید بابیان اینکه برخی از بافت‌های تاریخی همدان ازجمله بازار و محلات قدیمی نیازمند بازسازی، احیا و مرمت است، گفت: بازسازی و مرمت بافت تاریخی همدان باید بر اساس اقدامات کارشناسی و توسط متخصصان انجام شود تا همچون برخی پروژه‌ها شاهد تخریب و از بین رفتن بافت تاریخی همدان نباشیم.

وی با اعلام اینکه باید از ظرفیت اساتید و کارشناسان معماری و شهرسازی در این حوزه صورت گیرد، گفت: از این اساتید و کارشناسان راهکارهای مرمت و احیا بافت تاریخی همدان خواسته‌شده و این مسائل در کارگاه‌های تخصصی مطرح می‌شود.

معاون شهردار همدان با اشاره به اینکه در دو روز هفت و هشت مهرماه ۱۲ استاد دانشگاه‌های معتبر دنیا در همدان حاضر می‌شوند، گفت: در این دو روز مباحث تخصصی اجلاس جمع‌بندی شده و در اختیار کارشناسان برای استفاده قرار می‌گیرد.