۱۱۷ هزار عضو شوراهای شهر و روستا به جمعیت هلال احمر کشور پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، احد چگینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: مطابق تفاهم نامه ای که بین شورای عالی استان ها و جمعیت هلال احمر کشور منعقد و دو فوریت آن در جلسه شورای عالی استان ها مطرح شد، ۱۱۷ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عضویت افتخاری جمعیت هلال احمر کشور درآمدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در جلسه شورای عالی استان ها بند ۵ ماده ۷۸ قانون شوراها نیز اصلاح شد که بر همین اساس سازمان برنامه ریزی کشور موظف است تا یک نسخه از پیش نویس لوایح، برنامه ها و بودجه عمومی سالانه کشور را قبل از ارسال به هیئت دولت در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد.

عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: مطابق با این اصلاحیه نظرات اعضای شورای عالی استان ها باید اخذ شود و پس از آن لوایح و برنامه ها و بودجه های عمومی سالانه به دولت ارسال شود.

چگینی افزود: همچنین مطابق با دو بند اصلاحیه ای که به این ماده افزوده شد در صورتی که پیش نویس های مربوطه اصلاح نشود و یا نظرات کارشناسی شورا از سوی دولت لحاظ نشود، شورای عالی استان ها می تواند نظرات اصلاحی خود را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

وی اظهار داشت: در ادامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی باید بر اساس اعلام شورا موضوعات مربوطه را مورد بررسی قرار دهد و دلایل ارائه نکردن لوایح بودجه را به شورا و صحن مجلس گزارش دهد.

نماینده استان در شورای عالی استان ها در پایان افزود: با توجه به اینکه تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنین روندی را در کشور پیاده نکرده بود با اصلاح این ماده و افزودن دو بند اصلاحی به آن روند بسیار مناسب تری را در سامان دادن به امور شهرها شاهد خواهیم بود.