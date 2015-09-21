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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران:

مسئولان در خط مقدم احیای فریضه امر به معروف باشند

مسئولان در خط مقدم احیای فریضه امر به معروف باشند

ورامین-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: مسئولان در خط مقدم احیای فریضه امر به معروف باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دوشنبه حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در اجتماع عظیم عزاداران ورامینی در مصلای صاحب الزمان(عج) این شهرستان با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: فریضه امر به معروف  و نهی از منکر دو فریضه مهم در دین اسلام است.

وی افزود: این تصور اشتباه است که امر به معروف و نهی از منکر فقط وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است، بلکه همه مردم باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

محمودی ادامه داد: اگر همه مردم به وظیفه خود در قبال احیای امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند، قطعا شاهد بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی در جامعه نخواهیم بود.

وی با اشاره به این نکته که باید امر به معروف و نهی از منکر در ادارات ما آغاز شود، یادآور شد: نباید در ادارات نظام اسلامی شاهد فساد باشیم، به همین خاطر باید مسئولان نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر پیشگام باشند.

محمودی متذکر شد: ائمه معصومین از جمله امام محمد باقر(ع) نسبت به احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر حساسیت فراوانی داشتند و باید پیروان ائمه ادامه دهنده راه و مکتب نورانی اهل باشند.
 

کد مطلب 2920893

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