نگاه اقتصادی را با فرهنگ مقاومت طراحی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت شهادت امام محمد باقر(ع) و رحلت آیت الله خزعلی که در مسجد جامع زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: اگر امام راحل(ره) و ادامه دهنده راهش رهبری معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند به خوبی می توان ظرفیت های و اثرات مثبت آن را دید.

وی افزود: برون رفت کشور از شرایط تحریم به خوبی با مقاومت در مسائل اقتصادی امکان پذیر شد که باید این امر به عنوان راهبردی ارزنده که از سوی رهبری معظم انقلاب تبیین شده، در دستور کار قرار بگیرد.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: وابستگی به نفت آفتی بود که کشور را بدون تحول اقتصادی وابسته کرد، بدانیم همان طوری که گذشتگان نفت را برای ما ارث گذاشته اند ما نیز وظیفه داریم آن را برای نسل آینده به یادگار بگذاریم.

وی گفت: پیش فروش منابع نفتی به منظور رفع نیازهای مملکت امری ناپسند است که باید با ایجاد تغییر و تحول در اندیشه اقتصادی راهبرد مقاومت را اجرائی کنیم.

اقتصاد مقاومتی حلال مشکلات اقتصادی ایران است

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت استان های کرمان و سیستان و بلوچستان گفت: تکیه بر اقتصاد مقاومتی می تواند حلال مشکلات اقتصادی در ایران و رونق تولید ملی باشد.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین راه برای ایجاد اشتغال پایدار است، افزود: اقتصاد مقاومتی می تواند کشور را از بحران ‏های مالی، اقتصادی و سیاسی نجات دهد و به عمران و آبادانی برساند.

وی گفت: حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‏ های مختلف، تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‏ ها و اصول قانون اساسی و سند چشم ‏انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‏ زا و برون ‏گرا، پویا و پیشرو را محقق می سازد.

امام جمعه زاهدان ایجاد تعاونی ها را از جمله اقدامات مهم در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و افزود: به‏ وسیله تعاونی‏ ها، سرمایه ‏های بزرگ تشکیل می شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اگر امنیت از یک کشور و یک ملت سلب شود، راه همه‏ پیشرفت ها بر روی آنان بسته خواهد شد افزود: امنیت بستر و فضای لازم و حیاتی برای همه کارها است.

اقتصاد مقاومتی با شعار معنا پیدا نمی کند

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اجرائی شدن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی‌شود باید مردم و مسئولان همگام باهم در راستای منویات مقام معظم رهبری در این زمینه تلاش کنند.

امام جمعه زاهدان افزود: باید ببینیم آیا کشور ما در راستای تحقق این منویات قدم برداشته است یا خیر و تحقق این منویات بر عهده چه کسانی و گروهی قرار دارد.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: این سیاست با شعار محقق نمی‎شود، باید در حوزه عمل اقدام کنیم، هم مردم و دولت باید با همدیگر دست به دست هم دهند و در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کرد.

امام جمعه زاهدان افزود: ما در درون مکتبی زندگی می کنیم که همه چیز در این مکتب و قران آمده است، حق مردم و مسئولان را معلوم کرده است.

وی گفت: باید تلاش کنیم تولیدات داخلی را در زمینه‌های مختلف با استفاده از توان بومی را رونق دهیم، رونق تولیدات کشاورزی یکی از کارهای مهم در راستای اقتصاد مقاومتی است.

پیام رهبری نشان دهنده بزرگ منشی آیت الله خرعلی بود

آیت الله سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش به ارتحال آیت الله خرعلی این یار دیرینه امام و رهبری اشاره کرد و گفت: در خصوص شناخت شخصیت این بزرگوار می توان به پیام رهبر معظم انقلاب رجوع کرد که به خوبی ابعاد پنهانی شخصیتی آیت الله خزعلی را آشکار می کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: روشنگری این عالم ربانی در تبعیت از مقام معظم رهبری به مردم کشور بینشی صحیح می‌داد.

امام جمعه زاهدان افزود: دغدغه‌های آیت‌الله خزعلی برای انقلاب و جریان غدیر خم و ولایت روشن است است و به خوبی می توان آن ها را رصد کرد.

وی تاکید کرد: تبعیت از ولایت معصومان و ولایت‌فقیه با گوشت و پوست این عالم بزرگوار آمیخته‌شده بود.

آیت الله سلیمانی گفت: رحلت جانگداز آیت الله خزعلی لطمه و رخنه ای است که جبران ناپذیر است چرا که چنین شخصیتی در این پهنه از عظمت در جامعه امروز کم نظیر بود و جز با عنایت پروردگار نسبت به آن چه در آینده از آیات خود به ما نشان خواهد داد، جبران نخواهد شد.