نمایش «تهران - شمال و باقی خاطرات» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله برنامه‌های انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند سه‌شنبه ۳۱ شهریور فیلم مستند «تهران - شمال و باقی خاطرات» ساخته صدیقه بهمن‌پور در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

فیلم مستند «تهران - شمال و باقی خاطرات» تصویرگر بخشی از زندگی مردانی است که در کنار سختی‌ها و رنج‌های بی‌شمار، زندگی را با امید و تلاش سپری می‌کنند. در طول فیلم، مردان از انتخاب سال‌های جوانی‌شان می‌گویند که تاثیری چشمگیر بر کیفیت زندگی‌شان داشته است. آیا این بهترین انتخاب بود. اگر به عقب برگردند انتخابشان چه خواهد بود؟

علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند ساعت ۱۹ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند. تماشای این فیلم برای عموم آزاد و رایگان است.