فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی با موضوع گردشگری و معلولیت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، گردشگری معلولان و سالمندان (پاراتور) به سفرهایی اطلاق می‌شود که معلولان و سالمندان با استفاده از امکانات و تجهیزات تخصصی و همراهی افراد آشنا و متخصص به مسائل و نحوه کمک به معلولان به راحتی سایر افراد از سیر و سیاحتی دلپذیر بهره‌مند باشند.

بنابراین انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس با کمک و همیاری سازمان بهزیستی کشور، ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد شهر تهران با هدف فرهنگ سازی و تغییر نگرش آحاد جامعه نسبت به معلولیت ومعلولان و جانبازان بر آن شد تا در راستای اهداف سفر و گردشگری وارتقا این امر در زندگی معلولان و جانبازان اقدام به برگزاری جشنواره هنر های تجسمی در سه رشته پوستر، عکس و کاریکاتور کند.

این جشنواره با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی زندگی معلولان، جانبازان و سالمندان، حرکت از کثرت به وحدت معلولان و جانبازان، ایجاد فضای نشاط و روحیه بخش هنری برای جامعه معلولان، شناسایی توانمندی ها و استفاده بهینه از آنها، حضور معلولان و جانبازان در صحنه های اجتماعی و خارج کردن آنها از انزوا، جلب توجه مسئولان به مشکلات و معضلات این قشر از جامعه و اخذ همکاری در جهت رفع این مشکلات، اصلاح نگرش عمومی به جامعه معلولان و جانبازان و ... برگزار می شود.

موضوعات مطرح شده در این جشنواره عبارتند از:

۱- سفر و معلولیت

۲- وسائط نقلیه برون شهری، درون شهری، پایانه ها و مناسب سازی آنها برای سفر معلولان و جانبازان

۳- اوقات فراغت و معلولیت

۴- اماکن اقامتی و گردشگری و مناسب سازی آنها برای سفر معلولان و جانبازان

۵- سفر، زیارت و معلولیت

۶- ایران گردی و جهان گردی ومعلولیت

۷- مبلمان شهری و معلو لیت

۸- سفر، هیجان، شادی و معلولیت



موضوعات بخش جنبی جشنواره نیز عبارتند از:

۱- سفر و فرهنگ ایرانی

۲- سفر و اسلام و دیگر ادیان

۳- سفر و انتقال فرهنگها

۴- سفر پل دوستی و صلح ملت ها و اقوام

۵- راحت و ساده سفر کنیم

۶- سفر، شادی، هیجان

۷- جذب گردشگران خارجی و ترغیب آنها برای سفر به ایران

۸- سفرو ارتقا سلامت روانی

۹- گردشگری و طبیعت (مسافر، دوستدار طبیعت)

شرکت برای تمامی هنرمندان در این جشنواره آزاد و بلا مانع است و هر شرکت کننده می تواند در هر رشته حد اکثر ۳ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال کند. آثار برگزیده توسط هیت داوران پس از اعلام نتایج و اهدای جوائز در نمایشگاه مجازی، مراسم اختتامیه، و نمایشگاه آثار برتر به نمایش در خواهد آمد. همچنین اگرنسبت به مالکیت معنوی آثار ارایه شده هر نوع شکایتی از سوی دیگران مطرح شود؛ در صورت اثبات عواقب حقوقی ناشی از آن متوجه ارسال کننده اثر خواهد بود.

دبیر خانه جشنواره در صورت نیاز، مجاز به بهره گیری از آثار ارسالی در اسناد تبلیغاتی و ارتباطی جشنواره و همچنین نمایشگاه است و صحت اطلاعات و حق مالکیت آثار ارایه شده بر عهده شرکت کننده قرار دارد. همچنین امکان ارسال آثار بعد از پابان مهلت فراخوان وجود ندارد.

طبق مقررات عمومی جشنواره و سایت آرت آن لاین www.artonlines.com آثاری که ناقض شئونات اخلاقی و موازین جمهوری اسلامی باشند به جشنواره راه نمی یابند. هنرمند موظف است در صورت لزوم و در خواست ستاد و دبیر خانه جشنواره اقدام به ارایه اصل اثر ارسالی کند. تصمیم گیری برای موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه و در کل زمان برگزاری جشنواره بر عهده دبیر خانه و ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.

شرایط آثار :

هر اثر باید در قطع A۴ با فرمت Gpj و رزولوشن تصویری ۳۰۰dpi باشد.

آدرس سایت ارسال آثار:ww.artonlines.com

تقویم جشنواره:

۲۴ شهریور ۱۳۹۴ آغاز فراخوان و شروع ارسال آثار

۲۶ آبان ۱۳۹۴ پایان مهلت ارسال آثار

۲۶ الی ۲۹ آبان ۱۳۹۴ انتخاب آثار برای نمایشگاه

۱۲ آذر ۱۳۹۴ نمایشگاه آثار برتر

۲۳ آذر ۱۳۹۴ اختتامیه و اعلام اسامی برندگان جشنواره

زمان و محل برگزاری اختتامیه و نمایشگاه متعاقبا در اعلامیه های بعدی دبیر خانه اعلام خواهد شد.

جوایز در هر بخش:

نفر اول لوح تقدیر به همراه تندیس جشنواره ومبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر دوم لوح تقدبر به همراه تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال جایزه نقدی

نفر سوم لوح تقدیر به همراه تندیس جشنواره و بلیط رفت و برگشت جزیره کیش

تقدیم لوح تقدیر ویژه هیت داوران به ۲ اثر ویزه از نگاه هییت داوران

جایزه ویژه هنرمندان معلول :

تقدبم لوح تقدیر و تندیس جشنواره به ۳ اثر برگزیده در هر بخش

بخش جنبی :

تقدبم لوح تقدیر و تندیس جشنواره به ۳ اثر برگزیده در هر بخش