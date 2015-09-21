ساختار بازار و نظام تجاری در استان مدیریت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، علی اکبر کبیری در جلسه بررسی ساختار بازار و نظام تجاری استان که در سالن سازمان صنعت قزوین برگزار شد اظهارداشت: مشکلات موجود در نظام تجاری و رشد بی رویه و مدیریت نشده واحد های صنفی استان می تواند علاوه بر کاهش بهره وری در واحدهای صنفی به افزایش هزینه های مبادله و رعایت نشدن حقوق مصرف کنندگان منجر شود.

وی افزود: بی توجهی به ساختار تجاری استان در آینده نزدیک می تواند اصلاح، شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع را که یکی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است را با چالش های جدی روبرو کند.

کبیری اظهارداشت: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد ساخت مجتمع های تجاری بزرگ و کوچک چندین طبقه انفرادی و مجموعه ای هستیم که موجب افزایش تعداد صنوف کوچک و ناکارآمد شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: میزان سرویس دهی در واحد های صنفی کشورهای توسعه یافته به طور متوسط هر واحد۱۵۰ تا ۱۸۰ مشتری است ولی در ایران یک واحد صنفی فقط می تواند به ۲۵ نفر سرویس ارائه کند.

وی یکی از راهکارهای کاهش این مشکلات را ساماندهی، مدیریت ایجاد و توسعه کاربری تجاری در سطح شهر دانست و افزود: توسعه کاربری تجاری در شهر باید متناسب با ظرفیت و نیازهای روز باشد.

کبیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر رشد بی رویه واحدهای صنفی کوچک در سطح استان به یکی از دغدغه های ما در حال حاضر تبدیل شده و باید با ایجاد شهرک های فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ضمن تنوع در عرضه کالا و نیازسنجی های مردم را مد نظر قرار داده و مشکلات موجود را مرتفع کنیم.

وی با اشاره به وجود بیش از ۳۵۰۰۰ واحد صنفی در سطح استان قزوین تصریح کرد: پراکندگی و تعدد واحد های صنفی کوچک در سطح استان باعث می شود تا مردم در زمان تهیه و خرید یک کالا با مشکلاتی زیادی از جمله ترافیک و... روبرو شوند.

وی در پایان از اعضاء حاضر در جلسه درخواست کرد تا با حضور پیگیر در این جلسات، مشکلات و موانع را برطرف کرده تا با توجه به ضرورت توسعه فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاهای بزرگ چند منظوره در طرح های جامع تفضیلی، زمینه احداث فروشگاه های بزرگ متناسب با جمعیت، ترافیک و دسترسی آسان مردم در سطح استان مهیا شود.